軍事正妹變性感女神！24歲楊米娜「為人民服務」正式出道推MV

▲越南正妹「楊米娜」正式出道推MV。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

越南正妹「楊米娜」過去在就讀河內國防藝術大學音樂系時，因為外型出眾，成為當地鄉民矚目的網美。現在楊米娜憑藉著原本擁有的人氣，在人生旅途中更往前邁進一步，正式出道為人民服務，更蛻變成性感女神。

現年24歲的楊米娜，先前還是軍校女大生時，即便是穿著軍校制服拍照，外型依舊亮眼動人，擄獲不少宅男的心。加上網路社群的推波助瀾，讓楊米娜成功以「軍事正妹」的形象成為知名網美。現在楊米娜已從軍校畢業，並決定開拓人生道路，她挾帶著既有的人氣，現在宣告正式出道。

▲楊米娜在大學時期，就是知名網美。（翻自《Sanook》）

▲楊米娜畢業於河內國防藝大音樂系。（翻自《Sanook》）

▲楊米娜說，她從小就學習韓星的音樂和舞蹈。（翻自《Sanook》）

由於楊米娜本身就是音樂系畢業，所以楊米娜的出道首作，也以歌唱為主。不過在音樂MV中，楊米娜嘗試不同風格，顯露出她的風情萬種。楊米娜也說，她從小就立志成為歌手，而且小時候就受到「韓流」影響，常常學習韓星的音樂與舞蹈，而現在圓了自己的夢想，更想證明自己對藝術的追求與決心。

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