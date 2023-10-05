澳男「20年沒洗過」包皮垢！髒到自己也害怕　女友幫忙清垢3年

▲澳洲女子分享男友20年沒清包皮垢的故事，嚇壞節目主持人。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名女子日前在Podcast節目上透露，她的男友已經20年沒清理過生殖器，而且不太願意進行任何會觸碰到他下體的事，加上男友有包莖，藏汙納垢的程度超乎想像。女子花了3年時間，每周使用潤滑油與棉花棒幫男友清理20多年來的包皮垢。

▲兩名女主持人聽到聽眾分享幫男友清除包皮垢時，不斷露出疑惑、驚恐的表情。（圖／翻攝自IG／triplejthehookup）

根據英國《每日星報》報導，澳洲一檔Podcast節目「The Hook Up」日前有聽眾分享幫男友清潔陰莖3年的故事，內容被剪成短片上傳至節目的IG帳號，影片標題寫道，「以前是精神負擔，現在竟然還有GG起司負擔」。訪問過程中兩位女主持人還露出驚恐表情。

女子提到，男友因為包莖問題，對於任何被觸碰下體的情況都會敏感， 20年來都沒有妥善清潔陰莖，藏污納垢的程度令人害怕，到頭來他連自慰也不敢，就像是「包皮一直退不下去」一樣，她陪男友去看醫生，做了很多努力，但未能真正解決問題。

▲女子花了3年，每周都在幫男友清理下體。（圖／翻攝自IG／triplejthehookup）

所以，女子不得不每周幫男友清理20多年來累積成的「起司」，使用潤滑油與棉花棒慢慢清潔汙垢，甚至花了她3年時間才乾淨，「我不知道為什麼我要維護它。」其中一名主持人不解為什麼這名女聽眾的男友不能自己清理，但也試著接受這或許是他們情侶關係中的一項日常例行公事。