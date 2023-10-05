暴雨引山洪慘況曝！印度東北部14死102人失聯　11座橋垮了

▲ 洪水淹沒房屋及車輛。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東北部喜馬拉雅山脈冰蝕湖4日因暴雨發生潰堤，引發嚴重洪災，至少造成14人死亡，成為最新一起氣候變遷引發的致命天氣事件，已知仍有102人失聯，由於橋樑被沖毀且河流湍急，救援工作受阻，但未來2天的降雨恐怕使災情擴大。

根據《路透》，印度錫金邦洛納克湖（Lhonak Lake）4日在短時間內降下暴雨，導致提斯塔（Teesta）山谷山洪爆發，截至5日稍早，國家災難管理機構統計造成14人死亡，26人受傷，102人失聯。

百名失聯者中包括22名軍方人員，且有11座橋被沖垮，受影響的居民約有2.2萬人。國防部發言人說明，「搜救行動是在持續降雨、河川水流湍急、多地道路及橋梁被沖走的情況下進行。」

▲▼ 暴雨引發山洪，許多居民受到影響。（圖／CFP）

外媒畫面顯示，洪水湧入建築密集的地區，有房屋被沖垮、車輛泡水，且有軍事基地及其他設施受損。衛星影像更顯示，冰蝕湖近2/3已經乾涸。

由於主要公路坍塌，錫金邦及西孟加拉邦城市西里古里（Siliguri）的交通已經中斷。但氣象部門警告，錫金邦部分地區及鄰近的邦未來2天內預料將有更多降雨，可能出現山崩、導致航班中斷。