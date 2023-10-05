泰14歲槍手「花1萬3」上網買改造手槍！　警方逮3涉案嫌

▲泰國14歲槍手在百貨公司掃射，導致3死。（圖／路透）



文／中央社

泰國發生14歲青少年在曼谷的百貨公司持槍殺人案件，警方調查發現槍手在網路上花1萬6000泰銖（約台幣1萬3920元）購買手槍，警方循線逮捕了3名販賣並改造手槍給青少年槍手的嫌犯。

泰國當地時間3日下午4時多，位於曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）驚傳槍響。大約5時15分左右，曼谷市警局特勤小組在百貨公司內逮捕14歲槍手，歹徒隨即向警方投降，並被送到鄰近警局偵訊。這起事件造成2人死亡、5人受傷，死者是1名中國觀光客和1名緬甸移工。

▲泰國曼谷暹羅百麗宮發生槍擊後，現場一片混亂。（圖／路透）



這名14歲的槍手使用的是改造過的槍枝，泰國警察總長托薩克（Torsak Sukvimol）昨天接受泰國媒體採訪時表示，槍手可能在網路上購買只能發射空包彈的手槍，這意味它並非致命武器，但後來這把槍被改造成能發射實彈的手槍。

泰國警方追查槍枝和彈藥來源，曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，警方調查發現14歲的槍手在網路上花了1萬6000泰銖購買手槍，警方目前共逮捕了3名嫌犯，其中有人負責販賣手槍，有人負責改造手槍。

警方今天凌晨在泰國南部的也拉府（Yala）逮捕2名嫌犯，並在他們的房內搜出彈藥、手槍和彈匣，警方並在曼谷逮捕了第三名嫌犯，3人被控違法擁有和販賣武器與彈藥。