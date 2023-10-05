租約到期不肯搬！「地獄房客」霸占房產540天　還向房東討搬家費

▲美國加州一豪宅租客與房東爆發糾紛。（圖／翻攝自Google Maps）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一名被稱為「地獄房客」的女子，在租房網站Airbnb租了一間豪宅居住，然而租期到了卻不願意搬走，一共住了540多天，還向房東要求美元10萬元（約台幣322萬元）「搬家費」，讓房東非常頭痛，雙方最後只能告上法院。

法律文件顯示，女子伊莉莎白(Elizabeth Hirschhorn)2021年9月透過Airbnb網站，租用了男房東薩沙(Sascha Jovanovic)一間位於布倫特伍德市(Brentwood)豪宅，原本預計居住6個月，然而期限到了她卻不願意搬離，一直強占房產直到現在。

根據加州法律，房東若是要驅逐房客需要經過嚴格的法律程序，由於住房調查員前往調查時，發現薩沙出租的房產有非法違建，所以法院駁回了他提出的驅逐房客要求，除非他願意支付美元10萬元搬家費給伊莉莎白，對方才願意離開，讓他非常無奈。

薩沙目前除了對法官駁回驅逐房客的判決繼續上訴，另外也對伊莉莎白提出賠償控告。伊莉莎白透過律師對外表示，是因為薩沙違規在先，居然將含有違建浴室的房產對外出租，謀取不義之財，所以才會要求費用賠償，「他被捕後，不但沒有作正確的事，而是選擇騷擾、編造故事提無聊的訴訟」，也對薩沙提出反控訴，雙方官司仍在進行中。