澀谷呼籲「外國人別來過萬聖節」！　憂梨泰院踩踏慘案重演

▲日本澀谷每逢萬聖節都會有大量人群聚集。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

每逢萬聖節，日本東京都澀谷街頭都會集結大量精心扮裝的人潮，然而2022年10月南韓梨泰院發生推擠事件，導致159人死亡、196人受傷，成為南韓史上最嚴重的推擠踩踏事故。為避免類似慘案發生，澀谷區長5日召開記者會，公開呼籲外國觀光客在萬聖節時「不要來澀谷」。

根據《日本新聞網》報導，澀谷車站周邊每年一到萬聖節前後，都會聚集大量扮裝人潮，一同歡慶萬聖節，同時也經常出現酒醉鬧事的人，導致必須出動大量警力維持治安。而去年南韓發生梨泰院踩踏事件後，日本警方也加派人力到場管控。

由於今年是疫情解封後的首個萬聖節，預計將吸引大量外國觀光客到澀谷慶祝萬聖節。澀谷區長長谷部健5日在外國特派員協會召開記者會宣布，「希望能夠向全球各地明確傳遞『澀谷並非萬聖節的慶祝場所』。」

長谷部健呼籲外國觀光客不要在萬聖節擠進澀谷，以免再度發生不可挽回的推擠慘案。他強調，「希望大家將安全擺在第一，因此才會特地請求配合。」

▲南韓首爾梨泰院發生嚴重踩踏死亡事件。（圖／路透）



首爾梨泰院2022年10月29日晚間蜂擁逾10萬人，消防當局在10時12分接獲第一通報案，稱有約10人被壓住，接著約在15分發生連環倒，20分開始有大量報案電話稱漢彌爾頓飯店附近窄巷有多人被壓。消防人員馬上出動，但車流人流使他們無法挺進，救援工作不斷延遲，終於抵達事發現場時已有數百人跌成人堆，最終累計159人死亡。