日本琵琶湖「強風吹翻帆船」！2男被拋飛　1人沒穿救生衣失蹤

記者王佩翊／編譯

位於滋賀縣的琵琶湖是全日本最大的湖泊，進而發展成著名旅遊景點，然而5日下午卻發生有2名男子乘坐的帆船在湖上翻覆。消防人員表示，事發當時風浪非常大，其中一名身穿救生衣的男子事後順利獲救，但另一名沒穿救生衣的男子至今仍下落不明。

根據《每日放送》報導，滋賀縣琵琶湖發生帆船翻覆意外，造成2名男子落海，其中1人失蹤。當地消防人員5日下午1時40分左右接獲滋賀縣大津市琵琶湖沿岸某商家通報稱，有2人搭乘的帆船翻覆，其中1人下落不明。

消防人員表示，事發地點是位於大津市南船路琵琶湖西岸，離岸約200公尺的湖域，由於風浪過大，帆船被吹翻，船上2人當場被拋飛至湖中。

其中一名穿著救生衣的60多歲男子隨即獲救，且沒有大礙，不過另一名同船男子因為沒有穿著救生衣，至今仍失蹤。消防當局目前仍持續以潛水等方式搜尋失蹤男子下落。

事發當時，琵琶湖已發布強風注意報，最大陣風每秒13.5公尺。根據在附近海上遊樂設施工作的通報民眾指出，當時曾一度開船到湖中試圖搜救，湖上不斷掀起白色的風浪，風非常大，不敢相信失蹤男子竟然在未著救生衣的情況下出航。

帆船翻覆當時，有另外2人同樣在琵琶湖上搭乘皮艇，且皆因強風翻覆，所幸目前已成功獲救。