上司狂傳3500訊息示愛！女兵遭性騷擾2月「受夠了」　倒臥房內斷氣

▲英國19歲女兵貝克因長期遭上司性騷擾輕生。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國19歲砲兵貝克（Gunner Jaysley Beck）2021年12月被發現死於威爾特郡（Wiltshire）的拉克希爾營地（Larkhill）。報告顯示，她生前曾「曾連續一段時間遭受讓人不愉快的待遇」，才導致她想不開。今年10月4日，當局公開報告，揭露貝克的上司在她死前多次對她性騷擾，導致貝克身心健康出現問題。

據《鏡報》報導，10月4日公開的文件顯示，貝克的頂頭上司曾試圖與她發展關係，卻被早已名花有主的貝克堅定拒絕。於是，上司在她去世前2個月多次做出騷擾行為，不僅在2021年10月給貝克傳送1000多條文字和語音訊息，更在11月傳送3500多條訊息騷擾貝克。

當局稱，貝克的頂頭上司負責分配任務，並確保團隊運行順利，因此貝克與上司經常有接觸機會，讓她愈發絕望，甚至擔心上司會透過她的手機監視她，「上司的舉動似乎對貝克產生了持續影響，並嚴重危及她的健康與精神恢復能力。」而貝克的母親也證實，女兒長期被上司騷擾後，「情緒變得十分低落」。

報導稱，貝克起初還將上司當成好友，並試圖理解對方的行為，但她去世前幾周給上司發了一條訊息，聲稱「我受夠了」、「我真的很累」。貝克的家人表示，女兒自16歲開始從軍以來，一直為自己的軍人身份感到自豪，過去也從來沒有精神與情緒問題，最後卻在聖誕節前10天被發現橫屍房內，「明顯可見，她的上司就是逼死她的人」。

軍方也聽取了目擊者關於營內男士兵對女同事做出不當行為的描述，「這是一種很罕見的行為，但發生這種事很難不讓人沮喪」。一名陸軍發言人表示，「我們與貝克的親友一樣懷念她，但貝克的死因仍有待法醫驗屍後才能被證實」。目前媒體還不清楚當局何時才會公佈貝克的死因。

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