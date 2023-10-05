港媒：外籍旅客遊中國意願減　日韓台星成旅遊首選

▲相較於日韓台星，外籍旅客到中國旅遊的意願降低不少，下同。（圖／CFP）

文／中央社台北5日電

中國終結疫情封控重啟邊境後，並未如預期迎來湧入的外籍旅客，香港網路媒體01今天報導，相較於日本、韓國、台灣與新加坡入境旅客數已逐漸恢復疫情前的4成5至6成，中國迄今僅1成7。

報導說，據日本政府觀光局，光是7月份，訪日外國旅客人數就達到320萬600人，比前期成長11.9%，更是2022年7月的16倍，也恢復至2019年7月也就是疫情前的77.6%。

日本國家旅遊局公佈今年上半年旅客數據，1月至6月外籍人士訪日已達1071.2萬，若趨勢不變預計至年底，海外訪日遊客人數將突破2000萬人次，但仍不及2019年創下全年訪日旅客超過3188萬人次的歷來新高紀錄。

而韓國觀光公社統計數據顯示，今年上半年訪韓外國遊客為443.1萬人次，已恢復至疫情前同期（2019年上半年）的52.5%。

尤其是4月份，來韓外國遊客更是比去年同期暴增595%，而在2019年，據韓國官方估算，當年到訪韓國的外國遊客數達1750萬人次，創下歷史新高。

台灣方面，據交通部觀光局觀光統計，今年1至6月赴台旅客人數累計近269萬人，預估今年赴台旅客人次將恢復至疫情前也就是2019年的1/2，並設定目標600萬人次。2019年全年來台旅客約1184萬人次，創歷史新高。

新加坡是較早重啟邊境的國家，當地旅遊業復甦力度強，新加坡旅遊局官網數據，今年上半年，新加坡入境遊客為628萬人次，比去年同期成長逾300%，全年遊客總數可望達1200萬至1400萬人次。

至於在疫情前的2019年，入境新加坡的遊客為1912萬人次。

最後看看中國，據中國國家移民管理局統計，2023年上半年，外國人出入境中國的人次為843.8萬。對比2019年全年數據，半年期大致減半計算，2019年半年期的外國人出入境人次達4883.8萬。今年上半年的數據較疫情前，足足驟降近83%。

單以上海這個被公認是中國最國際化的城市，今年1到6月，到訪此地的外國人僅75.62萬人次，對比2019年同期的332.86萬人次，甚至不及1/4。

綜合以上所述，疫情前的2019年都是日韓台星入境遊客人次的高點，若將2019年全年數據大致減半得出半年期數據，日本與新加坡今年上半年旅客數皆已恢復至疫情前同期的6成，韓國和台灣也分別逾5成和4成5，而中國則只有1成7。

香港01引述美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導說，中國的最新問題，是「外國人不願來了」。