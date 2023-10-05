誤食大麻糖果！　牙買加60名小學生「出現幻覺」緊急送醫

▲牙買加60多名小學生因誤食了一款大麻糖果而送醫。（圖／翻攝自Facebook／@fayvalswilliams）

記者張寧倢／編譯

牙買加教育部長表示，有60多名小學生因為誤食大麻糖果，被送往醫院治療，部分兒童出現幻覺與嘔吐等症狀，但所幸皆未發展成重症。受影響的孩童們年齡介於7到12歲之間。

根據BBC報導，牙買加教育及青年部長威廉斯（Fayval Williams）在網路社交媒體發文證實，受影響的兒童來自聖安斯貝地區（St Ann's Bay），距離首都京斯敦（Kingston）西北方約80公里遠，「醫師與護士正在盡一切努力確保學生們康復」。她補充，有幾名孩子必須進行點滴靜脈注射。

威廉斯說，這些孩童來自聖安斯貝小學，其中一名小男孩表示自己只吃了一顆糖，「這就是這個產品的效果，危險！」不過當地新聞媒體則稱，誤食大麻糖果的學生是來自附近的另一所奧喬里歐斯小學（Ocho Rios Primary School），其校長向《牙買加觀察者報》（Jamaica Observer）表示，有一名小販把糖果賣給了這些學生。

▲威廉斯承諾將改善安全保障制度，防止毒品進入校園。（圖／翻攝自Facebook／@fayvalswilliams）

聖安斯貝警方正在追查這名小販，並呼籲民眾提供線索。威廉斯發布了糖果產品包裝的照片，據稱包裝上已註明不得出售給未成年人，並且每一顆糖都含有100毫克的影響精神物質「Delta-8四氫大麻酚（THC）」，這對於一般成年人而言也是高劑量。

BBC指出，這款糖果是由一家總部位於美國加州的公司生產，產品未經FDA批准。大麻在加州可合法用於娛樂用途。牙買加衛生部長圖頓（Christopher Tufton）向當地媒體表示，政府禁止進口含有毒品的食品。