性感姐姐喝醉露下體！跨坐「少年腿上」狂磨蹭　涉公然猥褻遭逮

▲27歲女子貝瑞涉公然猥褻遭逮捕。（翻自《都市報》）



圖文／鏡週刊

英國柴郡（Cheshire）在去年10月3日發生一起奇葩事件，27歲女子貝瑞（Jade Berry）當時酒醉狀態，經過一處公園，看到公園內有兩名少年坐在長椅上聊天，貝瑞不只主動投懷送抱，更對其中一名少年公然猥褻性騷。之後少年報警處理，貝瑞也很快遭到逮捕，近日法官也對貝瑞做出宣判。

據英國《都市報》報導，事發當時貝瑞和朋友喝完酒，整個人醉醺醺經過該處公園。這時貝瑞看到有兩名少年坐在公園內的椅子上聊天，貝瑞突然慾望大開，直接插進兩名少年的中間。隨後貝瑞更開始對其中一名少年猥褻，先是隔衣磨蹭他的大腿與生殖器部位，接著更高喊，「我要騎你騎到天亮。」

這時的少年們已經被嚇壞，正準備起身離開時，貝瑞變得更誇張，乾脆直接脫去下半身衣物，當場露出下體給少年們看。但過不久，貝瑞就因酒醉而昏睡，少年們則是趕緊離開，而且遭到猥褻的這名少年，也馬上將事件告訴媽媽，之後在家長的陪同下報警處理。

由於少年在離開時，有拍下貝瑞的照片，加上警方到事發的公園長椅，也發現貝瑞遺留的銀行卡和手機，因此警方很快就鎖定到貝瑞。貝瑞在同月5日被警方找到後，聽到少年的報案內容，她馬上大呼：「天啊！我完全不記得了！」貝瑞解釋，自己當時因為喝醉，已經不記得發生什麼事。事後貝瑞的辯護律師也表示，貝瑞有心理疾病，所以才會酗酒，但這起事件發生後，貝瑞真心想悔改。

該案在近日開庭審理，法官認為，案發時少年還未滿14歲，而且這起事件，還造成該名少年有尿床的後遺症，甚至一度試圖尋短。不過法官也斟酌貝瑞有悔改之心，因此判她1年徒刑、緩刑18個月，但必須戒酒，另外還要配戴電子監控器120天，並登記在性犯罪者名冊10年。

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