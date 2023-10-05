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裴洛西「禮遇辦公室」被收回！　CNN：麥卡錫幕後操作

▲▼聯邦眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫3日遭罷免下台。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長麥卡錫3日遭罷免下台，他的盟友、共和黨議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長。麥克亨利上任後，隨即要求前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）立刻搬出她在國會大廈的私人辦公室，外媒更指出，這一切都是麥卡錫在背後安排。

根據CNN報導，共和黨眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves）透露，裴洛西離開後，麥卡錫（Kevin McCarthy）就會接著使用這間辦公室，「現在的情況是，裴洛西的辦公室如今是前議長（麥卡錫）的了。裴洛西和其他民主黨人鐵了心要新的議長，那就讓麥卡錫去用她現在的辦公室。」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院前議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

除了裴洛西之外，前眾院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）同樣也被要求搬出辦公室；消息人士稱，這都是為了報復投票同意罷免麥卡錫的民主黨人。

CNN指出，罷免投票在3日遭罷免後，當天晚上6時許裴洛西辦公室就收到由麥克亨利辦公室所發的電子郵件，上面寫著「準備將h-132重新分配給議長辦公室使用，請於明日清空」。

裴洛西則發聲明表示，「新的共和黨領導必須做出所有重要的決定，我們都熱切地等待著，結果新的臨時議長首先採取的行動，就是命令我離開在國會大廈的辦公室。」裴洛西強調，「辦公空間對我來說並不重要，但對他們（共和黨）來說似乎很重要，既然新的領導已經解決了這個重要問題，那我們希望他們開始為真正對美國人民重要的事情而努力。」

《紐約時報》指出，裴洛西與霍耶爾被收回的是俗稱「私密小窩」（hideaways）的禮遇辦公室；仍保有眾議員身分的裴洛西與霍耶爾，兩人的正式辦公室沒有變動。

禮遇辦公室是國會山莊內一些高檔的小套房，離眾議院議事大廳和所有活動會場都很近，可作為眾院全體表決空檔時休息或下班後與同僚小聚。這類辦公室屬於參、眾兩院領袖的福利，通常眾院議長也會分配給前手作為禮遇。

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