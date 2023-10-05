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i15過熱！蘋果急釋iOS 17.0.3「滅火」　他更新後氣瘋：掉電更快了

▲iPhone 15 Pro 溫度過高。（圖／androidauthority）

▲iPhone 15 Pro 一上市就傳出溫度過高的災情。（圖／androidauthority）

記者葉睿涵／編譯

蘋果iPhone 15一上市，就被消費者投訴Pro系列出現嚴重機身過熱問題，逼使蘋果5日緊急推出iOS 17.0.3來修復問題。然而，馬來西亞卻有iPhone 15 Pro Max的機主吐槽「更新後耗電量變大了」，讓他們深感不滿。

據《東方日報》報導，iPhone 15 Pro系列自9月上市以來，就頻頻傳出機身過熱的災情，外媒測量手機溫度時更測出47 ℃ 的高溫，讓不少消費者戲稱「根本是火龍果」、「新增了煎蛋功能」。

▲▼ 蘋果今（5日）凌晨正式釋出iOS 17.0.3版本。（圖／記者葉國吏攝）

▲ 蘋果5日凌晨正式釋出iOS 17.0.3版本。（圖／記者葉國吏攝）

儘管有人認為過熱的問題可能與新一代iPhone的鈦合金框架、A17 Pro晶片或散熱設計不佳有關，但蘋果否認是硬體問題，辯稱問題出自於iOS 17的bug，也跟第三方App有關，並宣布將透過軟體更新來修正問題。

蘋果5日緊急推出iOS 17.0.3來修正問題，不僅修復了重要的錯誤、更新系統安全性，還強調公司不會為了解決iPhone溫度問題而降低性能。

不少馬來西亞iPhone用戶更新了iOS 17.0.3後，大讚手機溫度確實沒有之前高了，但也有機主憤怒表示，「手機現在雖然不燙手了，但耗電好像更大了」，讓他們深感無奈。

▼馬來西亞用戶投訴更新iOS 17.0.3後耗電量更大了。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼馬來西亞用戶投訴更新iOS 17.0.3後耗電量更大了。（圖／翻攝自Facebook）

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