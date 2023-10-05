只要叫她就會啟動手機　26歲女和「Siri撞名」崩潰：強迫我改名

▲女子和Siri撞名。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

英國蘇格蘭26歲女子普萊斯(Siri Price)因為和蘋果語音助理Siri撞名，為她的生活帶來許多麻煩，因為親友們和她打招呼時除了不能說嘿，後來甚至連提到她的名字都不行，否則就會啟動iPhone語音助理，最後被迫改名。

身為健身教練的普萊斯表示，原本她的名字完全沒有任何特別之處，直到蘋果2011年發表和她同名的語音助理Siri，從此為她的生活帶來巨大變化，「我在健身房工作，只要有人和我打招呼，周圍大家的手機就會同時發出嘟嘟聲，真的很煩人」。

▲蘋果發布語音助理Siri後，從此改變普萊斯生活。（圖／路透社）

普萊斯的親友們為了避免這個問題，後來與她打招呼時都不會說嘿，沒想到蘋果最近推出iOS 17更新，也取消說嘿，用戶只要講Siri就可以啟動語音助理，讓她非常崩潰。

普萊斯表示，「現在大家連講我的名字都不行，這真的讓我很生氣，搞得我所有同事都在商量要怎麼辦，因為大家的手機一直響不停，我男友前幾天更新系統後，發現他每次只要和我講話，手機就會一直被喚醒」。

普萊斯最後為了避免麻煩，只好將名字改為Siz，然而這世界上其實還有許多和她有一樣困擾的人。根據蘇格蘭國家資料庫顯示，1983年至2022年間，已有17名叫做Siri的女子，除了蘋果推出的語音助理，Google推出語音助理Alexa後，也讓許多名叫Alexa的女子飽受困擾，曾引發大量民眾請願，希望Google能夠讓語音助理改名。