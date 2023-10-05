富士山出現初冠雪！比往年晚了3天　民眾瘋賞「白帽子」

▲富士山已出現「初冠雪」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本甲府地方5日觀測到2023年首次的富士山「初冠雪」，山頂已經覆蓋上薄薄白雪。今年的初冠雪較往年晚了3天，並且比去年晚了5天。

根據《共同社》報導，日本甲府地方氣象台5日宣布，已在富士山觀測到初冠雪，從照片可以看到，富士山頂首披「銀裝」，而氣象台工作人員今早7時半左右也清楚看到山頂附近有積雪。

▲富士山的初冠雪比去年晚了5天。（圖／達志影像／美聯社）



位在富士山腳的山梨縣富士吉田市也宣布，已觀測到富士山的初冠雪。氣象台指出，此次的降雪有可能是3日深夜至4日的低氣壓所帶來的雨雲壟罩山頂，才會導致持續降雪。

社交平台X的網友也紛紛分享自己看見的富士山初冠雪並表示，「富士山降下初雪，也代表夏天結束了啊。」