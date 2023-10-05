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韓媒：北韓暫停核反應爐運作　疑為製造核彈原料「鈽」

▲▼攝於2008年6月27日，北韓正在拆除寧邊核設施的一座冷卻塔。（圖／路透）

▲北韓傳出停止運轉核反應爐數周，準備取出用過核燃料以提煉核武原料「鈽」。圖為2008年時的寧邊核設施。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一家韓媒4日引述南韓政府消息人士獨家報導，北韓（朝鮮）寧邊核設施的核反應爐自9月下旬以來已暫停運轉，韓美當局認為，這可能是北韓為了取出「用過核燃料」（又稱乏燃料棒）處理後，從中取得高純度可用於製造核武器的鈽。此外，北韓再擴大增產高濃縮鈾，不排除北韓可能是在為核試驗做準備。

根據路透社報導，韓媒《東亞日報》引述政府消息人士說法稱，南韓與美國當局透過多種偵察工具掌握了寧邊核設施5兆瓦（MW，megawatt）核反應爐的情況，這座反應爐自2021年7月重啟後，被美國衛星捕捉到活躍的活動跡象，但進入今年9月下旬，卻一直暫停運轉。

消息人士表示，「韓美當局認為，這可能是為了提煉武器級的鈽，將進行再處理作業的徵兆。」所謂的再處理是指，從暫停運作數周以上的核反應爐內取出「用過核燃料」（被使用過的核燃料），轉移至放射化學實驗室，經過化學程序提煉出可用於製造核武的鈽（Pu）。

▲▼北韓26、27日連續兩天召開最高人民會議，金正恩發表演說，宣示發展核武的決心。（圖／路透）

▲北韓9月26日至27日連續兩天召開最高人民會議，金正恩發表演說，宣示發展核武的決心。（圖／路透）

一名南韓政府高層在通話中表示，「不排除北韓將在不久後進行核試驗的可能性。」報導指出，寧邊核設施的5兆瓦核反應爐是北韓武器級鈽唯一的生產基地，專家們估計每年可產出6到8公斤的武器級鈽，自2021年7月重啟2年多以來，約可累積12至16公斤產量，足以製造出3、4枚二戰時期被投在日本廣島的15千噸TNT破壞力的「小男孩」原子彈，或製造更多核彈頭。

另一名消息人士強調，金正恩去年底曾多次指示，必須以幾何級數式的強化核彈頭的研發，今年3月更下令擴大核物質生產，因此北韓官員得盡可能大量地增產武器級的鈽與高濃縮鈾（HEU）。路透社表示，針對相關消息，南韓外交部與國防部皆未發表回應。

北韓過去已進行過多達6次地下核武器試爆，自去年起，外界開始擔心北韓計畫著新一次的核試驗，以開發小型化核彈頭。北韓官媒《勞動新聞》近日報導，平壤當局9月在最高人民會議上，一致通過將「提高核武發展水準」等內容納入國家憲法當中。此舉引發南韓國防部不滿並警告，北韓若試圖使用核武器，將終結其政權。

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