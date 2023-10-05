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3周前完婚！24歲新娘「威尼斯度蜜月」遇巴士墜橋　和腹中胎兒亡

3周前完婚！24歲新娘「威尼斯度蜜月」遇巴士墜橋　和腹中胎兒亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲夫妻度蜜月遇嚴重車禍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

義大利威尼斯一輛載滿遊客的巴士，3日突然從9公尺高處墜橋，導致至少21人死亡，另外還有18人受傷，死者中包含一名正在度蜜月24歲女子安托內亞(Antonela Perkovic)，3周前才剛新婚的她，腹中還懷著一名孩子。

這輛從威尼斯出發的巴士，行經梅思特雷橋(Mestre)突然衝出車道，從9公尺高處墜落，最後降落到下方的火車鐵軌上，嚴重車禍造成21人死亡，其中包含1名嬰兒、2名兒童，另外還有18人受傷，現場慘況被形容宛如是世界末日的場景。

▲▼義大利巴士墜橋釀21死18傷。（圖／路透）

▲事故現場被義大利當局形容宛如世界末日場景。（圖／路透社）

悲劇發生24小時後，當局已確認多名死者身分，並且通知家屬前往現場，21名罹難者中包含40歲司機里佐托(Alberto Rizzotto)，還有多名來自義大利、德國、奧地利、法國、西班牙、烏克蘭等國家的遊客，懷疑造成事故原因可能與司機身體狀況有關。

一名罹難者是來自克羅埃西亞的安托內亞，20天前才剛與丈夫馬科維奇(Marko Bakovic)結婚的她，2人正在義大利度蜜月，沒想到結束威尼斯觀光行程，搭乘巴士要返回居住的露營地時罹難，丈夫重傷接受治療中，臉書上還可看到2人新婚的甜蜜照片，不幸消息讓義大利當局對事件表達哀悼，祈禱所有受害者與家屬能夠早日康復。

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