沾溼牙刷再刷超NG！日牙醫揭「2大雷區」千萬別做　恐影響口腔健康

▲日本牙醫吳本勝隆提醒人們刷牙有2大雷區千萬不可做。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俗語說「牙痛不是病，痛起來要人命」，因此口腔清潔與健康是不可小覷的問題。日本牙醫吳本勝隆最近就提醒，刷牙並不是「牙膏擠越多越好」，「沾濕牙刷後再擠牙膏」也會影響刷牙，還提點了人們有關牙膏選擇與使用的小妙招。

據日媒Hint-Pot報導，不少人為追求一口白牙，會選擇使用含有三聚磷酸納等活性成分的「美白牙膏」。吳本勝隆表示，雖然這些含有研磨劑的產品確實可以有效去除牙齒污漬，但過度使用相關產品卻可能損害牙齒表面的琺瑯質和牙齦，對牙齒帶來傷害，因此他建議人們使用磨蝕性較小的牙膏，以免牙菌斑堆積並污染牙齒表面的刮痕。

▲吳本勝隆也傳授人們選擇牙膏與用量的小妙招。（示意圖／CFP）

除了刷牙以外，通過日常活動防止牙齒變黃也很重要。吳本勝隆提醒，人們應該避免食用多酚和花青素等容易變色的食物和飲料，更應該避免抽菸以保護牙齒。另外，為了防止蛀牙，人們最好也可以選擇含氟的牙膏，因為氟不但可以強化琺瑯質和防止蛀牙，更能促進琺瑯質再礦化，並保護牙齒免受酸和細菌的侵害。

此外，不少人也對刷牙時應使用多少牙膏量感到困惑。吳本勝隆解釋，許多人誤會使用大量牙膏刷牙可有助預防蛀牙和牙周病，但其實這樣反而會影響刷牙，或造成浪費。他指出，人們可以根據自身年齡取用適量牙膏：6個月至2歲的幼兒需約3公釐的牙膏，而3至5歲的小孩需要5公釐，至於6歲以上者則需1公分左右的牙膏。

有些人也習慣在刷牙前先將牙刷弄濕，不過為了把牙齒「刷得更徹底」，吳本勝隆建議人們在牙刷乾燥時就塗抹牙膏，因為濕牙刷有很好的起泡效果，但其實這會影響人們的判斷結果，以為自己已將牙齒刷好。吳本勝隆也警告，僅靠自我保健不足以保護牙齒健康，因此定期做牙科檢查結合正確刷牙，才是護牙的最好方法。