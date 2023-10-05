連死12新生兒！印度醫院「一天24患者亡」　家屬控：1保溫箱塞5嬰

▲ 尚卡勞查文政府醫院發生大量患者在一天內死亡的事件。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦一家醫院短短24小時內有多達24名患者死亡，包括12名新生兒，震驚社會及政界，反對派紛紛指責地方政府及院方疏忽過失，掀起一場政治風暴。

根據《福斯新聞》，馬哈拉施特拉邦尚卡勞查文政府醫院（Shankarrao Chavan Government Hospital）1日一天內就有24名患者死亡，其中包括12名嬰兒。

死者家屬索蘭基（Yogesh Solanki）指控，「我哥哥出生1天的小孩1日在醫院死亡」，已經是當天送命的第5名嬰兒，且他們後來又眼睜睜看著4名嬰兒死去。他回憶，一個保溫箱本該僅容納一名嬰兒，但當天新生兒病房很擁擠，每個保溫箱裡塞了4到5人。

醫院院長瓦科德（Shyamrao Wakode）3日向亞洲國際新聞（ANI）聲稱，12名成人患者死因包括糖尿病、肝衰竭及腎衰強，強調「藥品及醫師並未短缺，患者得到適當照顧」，因為治療無效才導致死亡。

邦政府已對本案展開調查，部長馬哈揚（Girish Mahajan）表示，「24人是個很大的數字，為什麼一天內會有這麼多人死亡？我們將調查這是否出於缺乏藥品、人力短缺或其他原因。」

反對派政治人物紛紛指責，總理莫迪（Narendra Modi）為首的印度人民黨及盟友領導的邦政府有嚴重疏忽，才導致嬰兒集體死亡。最大反對黨國民大會黨主席就發文痛批，「印度人民黨花了數千盧比宣傳，卻沒錢買藥給嬰兒？」

事實上，這已經是該邦近幾月來第二起類似事件，塔那地區（Thane）一家公立醫院8月底曾有18名患者在一天內死亡。印度公共醫療系統人力、設備嚴重不足，世界衛生組織（WHO）數據顯示醫病比為0.7比1000，遠低於世衛建議的1比1000。