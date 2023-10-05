諾貝爾文學獎賠率榜曝！村上春樹排第二　中國殘雪登最大熱門

▲ 中國作家殘雪被看好摘冠。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2023年諾貝爾文學獎得主將於台灣5日晚間7時揭曉，立博（Ladbrokes）等博彩公司賭盤賠率顯示，目前最熱門的人選屬中國作家殘雪，而日本巨擘村上春樹就差一座諾貝爾獎卻年年陪榜，今年獲獎呼聲仍高，目前排名第二。

中國實驗派作家殘雪以1賠8位居熱門第一，她出生於1953年，在父母被共產黨劃為右派的壓力下長大，這段成長經歷影響她的作品，打破中國傳統文學風格，以短篇小說集聞名，許多人認為英文譯本很難傳達她獨特的風格，但2019年的《赤腳醫生》似乎鞏固她的地位。

若殘雪摘冠，將成為史上第18位被授予諾貝爾文學獎的女性，也是繼2012年的莫言以後，第二位獲頒該獎項的中國人。

▲ 日本作家村上春樹仍是獲獎熱門。（圖／CFP）

長年被看好拿獎的日本作家村上春樹以1賠12排名第二，1987年因《挪威的森林》享譽國際，在魔幻寫實主義領域占有一席之地，代表作還有《海邊的卡夫卡》及《發條鳥年代記》等，作品也因改編成電影廣為人知，已經獲得除諾貝爾獎以外幾乎所有文學獎項，2013年曾以1/3賠率成為最大熱門，但當年頒給加拿大女作家孟若（Alice Munro）。

澳洲作家莫南（Gerald Murnane）、匈牙利小說家拉斯洛（László Krasznahorkai）則以1賠14並列第三。

84歲的莫南最有名的作品是1982的《平原》（The Plains）和1988年的《內陸》（Inland），2部小說都是他獨特的自我參照（self-referential）風格經典。他相較下較不為人知，但看過他作品的人往往認為他是最偉大的作家之一，作家史汀森（Emmett Stinson）就曾感嘆，「莫南的國際認可來得太晚了。」

拉斯洛被認為是在世最重要的匈牙利作家，第一部小說是1985年的後現代主義作品《撒旦探戈》（Sátántangó），並和匈牙利實驗派導演塔爾（Béla Tarr）合作改編為片長7小時的同名電影。

其他1賠16的作家也都是當今名符其實的文學巨擘，包括隱居的美國作家品欽（Thomas Pynchon）、批評俄羅斯侵烏直言不諱的俄國作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya），最有名的則是加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood），1985年以《使女的故事》轟動國際。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/5（周四） 19：00 文學獎

10/6（周五） 17：00 和平獎

10/9（周一） 17：45 經濟學獎