幾小時前才開心參加婚禮！男坐路邊等公車　在女友面前遭怪男刺殺

▲男在路邊等車時，莫名被攻擊殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約32歲男子卡森(Ryan Carson)與女友剛參加完婚禮，2人一起坐在布魯克林路邊等公車時，一名穿著深色運動衫的男子突然攻擊他們，盡管他拼命哀求，仍在女友面前被刀刺死，遇刺畫面在網路上瘋傳。

事件發生在2日凌晨4時左右，路上監視器拍到，卡森與女友坐在貝德福德－斯泰弗森特 (Bedford-Stuyvesant)公車站等車時，一名穿著運動衫的男子從2人身旁走過後，突然踹了停放在路邊的機車。

Brooklyn activist Ryan Thoresen Carson would feel 'sorry' for violent teenager who stabbed him to death and think of him as 'victim of a broken system', say friends - Daily mail#RyanCarson #Brooklyn pic.twitter.com/wkXfYlyWWP — NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) October 4, 2023

運動衫男踹完機車後，突然回頭對卡森與女友大吼，「你們在看什麼」，盡管卡森不斷希望他能冷靜，然而運動衫男卻拿出刀威脅，「我會殺了你」。卡森往後方逃跑時不小心被長椅絆倒，慘被運動衫男狂砍多刀攻擊，最後倒在血泊中。

運動衫男攻擊完卡森後，離開前還對試圖阻止的女友吐了口水。網路上可看到，一起參加婚禮的卡森與女友合照，2人笑得非常開心，沒想到幾小時後卻遭逢事故。

身為社會正義運動者的卡森不幸身亡消息傳出後，吸引100多名民眾上街舉行追思活動。警方目前仍在尋找凶嫌下落。