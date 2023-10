幾小時前才開心參加婚禮！男坐路邊等公車　在女友面前遭怪男刺殺

▲男在路邊等車時,莫名被攻擊殺害。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約32歲男子卡森(Ryan Carson)與女友剛參加完婚禮,2人一起坐在布魯克林路邊等公車時,一名穿著深色運動衫的男子突然攻擊他們,盡管他拼命哀求,仍在女友面前被刀刺死,遇刺畫面在網路上瘋傳。

事件發生在2日凌晨4時左右,路上監視器拍到,卡森與女友坐在貝德福德-斯泰弗森特 (Bedford-Stuyvesant)公車站等車時,一名穿著運動衫的男子從2人身旁走過後,突然踹了停放在路邊的機車。

Brooklyn activist Ryan Thoresen Carson would feel 'sorry' for violent teenager who stabbed him to death and think of him as 'victim of a broken system', say friends - Daily mail#RyanCarson #Brooklyn pic.twitter.com/wkXfYlyWWP