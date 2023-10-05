法拉利撞藍寶堅尼2人燒死　身價近1200億印度富豪「恐被關7年」

▲車禍發生於影片約40秒處，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

義大利薩丁尼亞島（Sardinia）日前發生超跑互撞車禍，藍寶堅尼與法拉利為了超車白色露營車，導致三輛車相撞，乘坐法拉利的一對瑞士富商夫妻在車內被燒死，駕駛藍寶堅尼的是53歲印度億萬富豪奧貝羅伊（Vikas Oberoi），老婆還是前寶萊塢女星，如今他被以2項駕車殺人罪進行調查，最重可判7年有期徒刑。

▲瑞士夫妻乘坐的紅色法拉利在車禍後起火燃燒，現場可見大量濃煙。（圖／翻攝自X）

網路社交媒體2日流傳一段1分多鐘的車禍影片，事發地點在薩丁尼亞島一處雙向單線道鄉村公路，數輛超跑接連跨越至對向車道超車，其中一輛藍色藍寶堅尼與一輛紅色法拉利同時加速，結果相撞噴飛，一輛白色露營車也被撞翻。車禍導致紅色法拉利起火，一對瑞士夫妻受困車內被燒死。

▲寶萊塢出身的加亞特里•喬希與她的房地產富豪老公，從車禍中幸運逃過一劫。（圖／翻攝自Facebook、oberoirealty.com）

儘管藍寶堅尼也撞毀，但寶來塢前女演員加亞特里•喬希房與她的房地產大亨丈夫奧貝羅伊平安從車內脫困。奧貝羅伊2日在電話中向印度時報表示，「我們的車衝出路面，但我們很安全。然而，另一輛車裡的兩人已經死亡」。

太陽報引述義大利晚郵報稱，死者身分是67歲的跨國物流公司Krautli的老闆克勞蒂（Markus Krautli）與在同公司擔任人資工作的63歲妻子梅麗莎（Melissa），一行人當時正在參加薩丁尼亞島上的超跑體驗之旅。

▲奧貝羅伊（右）身價將近1200億台幣，他的房地產公司以建造並銷售高級郊區公寓聞名。（圖／翻攝自Facebook）

據美國雜誌富比士數據，奧貝羅伊身價逾37億美元（約新台幣1193億元），經營著孟買上市房地產公司Oberoi Realty Ltd，該公司以開發高級郊區公寓的業務聞名，他還在孟買擁有一座購物中心、幾間飯店與辦公大樓，2023年全球億萬富豪榜上排名第1027位，同時也是2022年印度富豪榜上的第65人，還擁有飛行員執照。

然而，根據每日郵報報導，義大利當地檢察官已經就2項駕車殺人罪嫌，開始對奧貝羅伊進行調查，若他最終被起訴並判決有罪，這名坐擁億萬財富與貌美愛妻的印度商人可能面臨最重7年的有期徒刑。

►法拉利藍寶堅尼互撞！超跑「硬擠」撞翻露營車 夫妻二人活活燒死

