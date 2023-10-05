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小犬襲擊「蘭嶼每秒92.5m強風」破紀錄！　外媒：地球最強陣風之一

▲▼小犬颱風。（圖／翻攝自聯合颱風警報中心）

▲小犬颱風預測路徑。（圖／翻攝自聯合颱風警報中心）

記者張方瑀／綜合報導

中度颱風小犬今（5日）上午8時20分從鵝鑾鼻登陸後，停留10分鐘出海，目前仍在近海打轉。外媒指出，小犬在蘭嶼颳起時速342.72公里（約每秒95.2公尺）的超強陣風，若經證實，可能會成為「地球最強陣風」之一。

根據《華盛頓郵報》報導，聯合颱風警報中心（The Joint Typhoon Warning Center）指出，小犬颱風（Koinu）威力相當於4級颶風，台灣南部恆春半島與東部花東地區會遭遇強烈風雨，尤其東南部山區總雨量可能會達到203至304毫米。

▲▼小犬撲台，蘭嶼災情慘重。（圖／民眾無無塵提供）

▲小犬撲台，蘭嶼災情慘重。（圖／民眾無無塵提供）

華郵指出，小犬颱風登陸前，在蘭嶼氣象站測得時速342.72公里（約每秒95.2公尺）的超強陣風，除了創下台灣氣象史紀錄外，若經證實，可能成為地球上最強陣風之一。聯合颱風警報中心預估，當颱風穿越台灣南部時，最高風速將降至每小時120英里（約時速193公里），但仍足以造成災害。

AccuWeather預報員、資深氣象學家尼柯爾斯（Jason Nicholls）表示，中國東南部最快在當地時間6日就會受到小犬颱風影響，隨著颱風逐漸向西移動，強風豪雨在周末就會抵達香港。

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