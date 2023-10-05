一眼認出女警是Onlyfans色情網紅！　老司機曝：昨晚才看她的片

▲美國女警竟是Onlyfans色情網紅。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州一名男子在路上遭警方攔查，但這名男司機卻發現，攔查的女警竟然是他在成人平台Onlyfans上訂閱好幾個月的色情網紅，讓他十分驚訝，「我昨晚才花了29.99美元（約台幣956元）看她和老公的性愛影片。」事件曝光後，女警所屬的警局也展開調查，確認是否有違反任何相關規定。

根據《福斯新聞》報導，明尼蘇達州一名任職於明尼亞波利斯（Minneapolis）第4警局的女警，被一名男司機指認是Onlyfans上的色情網紅。據了解，這名女警的工作表現十分傑出，且在職場上相當受人敬重，而她現在正接受警察部門調查，確定她是否違反任何警察政策或指導方針。

男司機向記者表示，他已經追蹤對方的Onlyfans約5個月，大概只花了10分鐘就認出對方，而這名女警還會上傳性愛影片，「你去VIP區看，就可以看到她，也許是和她老公的完整性愛影片。」男司機甚至表示，「我昨晚才花了29.99美元看她和老公的性愛影片。」

明尼亞波利斯警察局在聲明中指出，依照明尼蘇達州警察標準和培訓政策規定，「無論值勤或下班，警務人員不得表現出任何有所自己或機構聲譽的行為。」另外，警務官員也必須保持私生活不受玷汙，為所有人樹立榜樣，「我們將嚴肅對待任何違反政策的指控，局長已下令進行調查。」