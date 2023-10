難抵烏克蘭狂攻！俄黑海艦艇撤離克里米亞　專家：普丁遭受重挫

▲衛星照揭露俄羅斯已將黑海艦隊的艦艇撤出克里米亞半島。圖為俄軍2022年在黑海的演習。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭近來頻對2014年被俄國吞併的克里米亞半島展開攻勢。而衛星照顯示,俄羅斯已從克里米亞主要基地,撤走大部分黑海艦隊的兵力與至少6艘艦艇,反映烏克蘭的攻勢已對莫斯科對該半島的控制形成挑戰。

綜合外媒報導,在烏克蘭連續數周接連發動猛烈襲擊,嚴重破壞俄羅斯駐紮在克里米亞的艦艇和黑海艦隊總部後,一張衛星照顯示,俄羅斯10月已將3艘「基洛級」攻擊潛艇、2艘飛彈護衛艦,以及一艘巡邏艦,從塞瓦斯托波爾海軍基地(Sevastopol)轉移至其他港口,以防止俄國軍力再遭損失。

The Exodus of Russian ships from Sevastopol



Russian Black Sea Fleet moved most of its ships from Sevastopol to Novorossiysk.



All three operational submarines of Project 06363 (Kilo-class), both frigates of Project 11356 (Admiral Grigorovich-class) & one patrol ship moved to… pic.twitter.com/VwMkkubxJl