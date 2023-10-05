難抵烏克蘭狂攻！俄黑海艦艇撤離克里米亞　專家：普丁遭受重挫

▲衛星照揭露俄羅斯已將黑海艦隊的艦艇撤出克里米亞半島。圖為俄軍2022年在黑海的演習。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭近來頻對2014年被俄國吞併的克里米亞半島展開攻勢。而衛星照顯示，俄羅斯已從克里米亞主要基地，撤走大部分黑海艦隊的兵力與至少6艘艦艇，反映烏克蘭的攻勢已對莫斯科對該半島的控制形成挑戰。

綜合外媒報導，在烏克蘭連續數周接連發動猛烈襲擊，嚴重破壞俄羅斯駐紮在克里米亞的艦艇和黑海艦隊總部後，一張衛星照顯示，俄羅斯10月已將3艘「基洛級」攻擊潛艇、2艘飛彈護衛艦，以及一艘巡邏艦，從塞瓦斯托波爾海軍基地（Sevastopol）轉移至其他港口，以防止俄國軍力再遭損失。

The Exodus of Russian ships from Sevastopol



Russian Black Sea Fleet moved most of its ships from Sevastopol to Novorossiysk.



All three operational submarines of Project 06363 (Kilo-class), both frigates of Project 11356 (Admiral Grigorovich-class) & one patrol ship moved to… pic.twitter.com/VwMkkubxJl — Clash Report (@clashreport) October 4, 2023

俄羅斯國防部暫時還未回應媒體的置評請求，但《華爾街日報》分析，此舉反映了俄軍在克里米亞遭受重大挫折，迫使黑海艦艇撤出克里米亞。保加利亞軍方透露，目前俄軍的主要艦艇已被轉移至俄國黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）和克里米亞東部的費奧多西亞港（Feodosia）。

The ships of the Black Sea Fleet have been relocated from Sevastopol to Novorossiysk and Feodosia.#UkraineWar #UkraineRussiaWar️️ pic.twitter.com/HdPUSAVmI7 — Paul Healey (@Ukraine_Oracle) October 4, 2023

然而，法新社引述一名海軍專家指出，此舉的直接軍事影響相當有限，因為烏克蘭的艦艇仍可向港口和電網等民用基礎設施發射巡航飛彈，為俄軍帶來進一步打擊。報導稱，烏克蘭目前已打破俄國黑海艦隊對烏克蘭港口的封鎖，使俄方無法進入黑海部分海域，並為烏克蘭開闢了一條新通道，向外輸送穀物。

不過，外界依舊認為，烏克蘭的反攻行動因遭受重大損失進展緩慢，而力挺烏克蘭的美國最近也因政治動蕩，引發難以繼續軍援烏克蘭的疑慮，讓烏方的反攻行動前途堪憂。儘管如此，烏克蘭的攻擊仍未停歇。烏克蘭國防部4日聲稱，其部隊已登陸克里米亞，並與當地的俄羅斯士兵發生戰鬥，「烏克蘭為俄軍造成了傷亡，但不幸的是，烏克蘭守衛者也有損失」。