快訊／日本開始排放「第2階段核廢水」！預計17天排7800噸

▲日本將於5日上午第二次排放核廢水。（圖／東京電力公司）



記者王佩翊／編譯

日本東京電力公司8月首次排放福島第一核電廠核廢水，並且連續花了17天排放7788噸，引發全球反彈。而東京電力控股公司4日在官網宣布，當地時間5日上午10時半（台灣時間上午9時半）將展開第二次的核廢水排放，而事前採樣檢測的氚濃度並未超標，因此稍早已按照原訂計畫排放。

根據《日本經濟新聞》報導，東電3日針對用海水稀釋的核廢水進行分析，並確認氚濃度不到國家安全標準「每公升1500貝克」的40分之1。日本原子能研究開發機構（JAEA）的分析也顯示，核廢水中的氚濃度未達每公升1500貝克。

▲福島第一核電廠。（圖／CFP）



東京電力公司規劃2023年度將分4次排放核廢水，第一階段自8月24日開始排放，並於9月11日結束，原訂排出7800噸，實際排出量為7788噸。而5日的第二次排放將持續17天，總計排放量一樣是7800噸。直到年底前只要符合檢驗標準，將會安排第三次與第四次的排放，而每次的排放量皆為7800噸，每次排放的氚含量則為1兆貝克。

東電5日上午將會持續觀測氣象與海象，做出是否排放核廢水的最終判斷，預計每日排放量為460噸。