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被問軍援還能撐多久？　拜登：將就援助烏克蘭發表「重大」演說

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登表示，他將就援烏議題發表重大演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登4日回答美國國家廣播公司（NBC）提問時表示，他將針對援助烏克蘭議題發表「重大」演說，以及說明為何美國信守對盟友的承諾至關重要。被問到沒有預算對烏克蘭的援助還能撐多久時，拜登回答，可以在下一批援助烏克蘭。

拜登4日就學生債務議題發表談話後被NBC問到，是否因美國國會混亂而擔心無法向烏克蘭提供援助。他表示，「我要說的是，烏克蘭取得成功絕對符合美國的利益。」

拜登認為，政府專注於建立國際聯盟，提升了美國的地位，且是全面性地強化，不僅在烏克蘭議題上，無論是日本與韓國的問題，或是在歐洲本身發生的問題，「所以我認為，無論是左派或右派，外交政策界的絕大多數人都很清楚，這是美國在世界各地增加支援的有價值行動之一。」

此前，美國國會兩黨就預算支出問題引發僵局，險些導致政府關門，眾議院議長麥卡錫遭罷免下台，即將舉行新議長選舉，而令許多民主黨人失望的是，這項拖延45天的決議最終沒有納入任何對烏克蘭的新一批援助預算。

拜登也被問到，在沒有額外資金的情況下，對烏克蘭的支援還能持續多久。他表示，美國可以支持「下一批」對烏克蘭的援助，並補充說，「我們或許可以透過另一種方式為此找到資金。」

拜登未透露資金來源的細節，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上也拒絕透露，不過她重申，若背離烏克蘭將會是個「重大錯誤」。白宮此前也表示，拜登3日與歐盟和北約領導人，以及部分西方盟國領導人通話，意在向他們保證美國對烏克蘭的堅定支持。

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