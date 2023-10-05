別躺著滑手機！　日醫師揭受傷風險「嚴重恐視網膜剝離」

▲醫師提醒，躺在床上滑手機可能有受傷風險。（示意圖／CFP）
記者張寧倢／編譯
許多人睡前習慣躺在床上滑手機，但日本醫師提醒，呈正面仰躺姿勢滑手機，可能有著大眾意想不到的危險性，因為萬一手機掉落砸中臉部，輕則流鼻血，重則牙齒、鼻骨斷裂或視網膜剝離，甚至需要開刀治療。
據日媒「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪醫院耳鼻喉科部長前田陽平博士近日在社群平台X（舊稱推特）上發文提醒，正面朝上躺著使用手機時，有可能導致手機砸在臉上，由於造成巨大外力衝擊，過去也曾發生過鼻子變形需要動手術的案例，而且這類鼻子變形的手術難度相當高，應該避免躺著滑手機。
貼文引發熱烈迴響，相隔一周瀏覽數已突破280萬次。前田陽平表示，他從網友回覆與轉推內容中發現，還有人曾因為手機砸到臉而發生牙齒斷裂、視網膜剝離等除了鼻子以外的可怕傷勢。他開玩笑稱，這種程度已經升級成為「智慧型手機創傷」的新領域了。
報導也節錄幾則日本網友留言，「不小心手滑，手機掉在臉上，我痛到哭出來」、「睡著的時候手機掉落，嘴唇都腫了起來」、「手機砸中臉，所以流鼻血了」、「我差點以為我牙齒要斷了」。還有網友笑說，「看到消息，我決定側躺著滑手機」。
リプや引用で見ると鼻だけではなくて歯が折れた・網膜剥離とか恐ろしいことがいっぱい書いてあって本当に気をつけようと思いました。— 前田陽平ひまみみ耳鼻科 (@ent_univ_) September 28, 2023
これもう「スマホ外傷」という新たな分野にしても良いレベルな気がする。
ちなみに、いま「スマホ外傷」でググると落とした時のスマホの傷の話ばかりでした https://t.co/a9q4BjMsrE
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