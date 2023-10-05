別躺著滑手機！　日醫師揭受傷風險「嚴重恐視網膜剝離」

▲醫師提醒，躺在床上滑手機可能有受傷風險。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

許多人睡前習慣躺在床上滑手機，但日本醫師提醒，呈正面仰躺姿勢滑手機，可能有著大眾意想不到的危險性，因為萬一手機掉落砸中臉部，輕則流鼻血，重則牙齒、鼻骨斷裂或視網膜剝離，甚至需要開刀治療。

據日媒「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪醫院耳鼻喉科部長前田陽平博士近日在社群平台X（舊稱推特）上發文提醒，正面朝上躺著使用手機時，有可能導致手機砸在臉上，由於造成巨大外力衝擊，過去也曾發生過鼻子變形需要動手術的案例，而且這類鼻子變形的手術難度相當高，應該避免躺著滑手機。

貼文引發熱烈迴響，相隔一周瀏覽數已突破280萬次。前田陽平表示，他從網友回覆與轉推內容中發現，還有人曾因為手機砸到臉而發生牙齒斷裂、視網膜剝離等除了鼻子以外的可怕傷勢。他開玩笑稱，這種程度已經升級成為「智慧型手機創傷」的新領域了。

報導也節錄幾則日本網友留言，「不小心手滑，手機掉在臉上，我痛到哭出來」、「睡著的時候手機掉落，嘴唇都腫了起來」、「手機砸中臉，所以流鼻血了」、「我差點以為我牙齒要斷了」。還有網友笑說，「看到消息，我決定側躺著滑手機」。