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美國1招填補軍援空白！　百萬槍械彈藥送烏克蘭

▲美國今年1月協助盟國截獲3000把中國製步槍與反坦克導彈，該批軍火由伊朗走私至葉門。（圖／翻攝美軍中央司令部）

▲美國今年1月協助盟國截獲3000把中國製步槍與反坦克導彈，該批軍火由伊朗走私至葉門。（圖／翻攝美軍中央司令部）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國官員表示，美國將把從伊朗繳獲的槍枝及彈藥轉贈給烏克蘭，在關鍵時刻幫助烏克蘭軍隊，填補其在等待更多從美國及盟友送來的金援與軍武時的空白。

CNN報導，美國中央司令部周三（4日）宣布，已將從伊朗繳獲的數百萬槍枝彈藥轉贈給烏克蘭軍隊。新聞稿指出，轉贈行動已在2日實施完畢，「司法部對伊朗革命衛隊進行民事沒收，於2023年7月20日獲得這些武器彈藥。」

美國海軍先前攔截從伊朗運往葉門的軍火，美國司法部今年3月宣布，將尋求沒收100萬發伊朗製的彈藥，數千發火箭推進式榴彈，以及數千磅火箭推進式榴彈的發射火藥。聲明指出，該批軍火彈藥是由美國中央司令部海軍在2022年12月1日所繳獲。

這批軍火彈藥過去幾個月以來，都被收藏在中央司令部位於中東的設施內，而拜登政府一直在想辦法要如何將這批軍火合法地轉贈給烏克蘭。

美國海軍去年繳獲了數千枝伊朗製槍枝與超過百萬發的彈藥，都是從伊朗運往葉門的船上截獲的。這些攔截行動通常會與區域盟國部隊一起進行，鎖定走慣常路線將武器走私給在葉門胡塞武裝組織的小船進行攔截。

美國今年1月中協助法國部隊截獲3000把從伊朗運武葉門的中國製突擊步槍，還有23顆反坦克導引飛彈，之後由美國扣留該批武器。

由於美國國會日前通過的《臨時支出法案》並未包含繼續軍援烏克蘭的項目，在拜登政府爭取期間，烏克蘭可能會面臨軍援武器與資金減少的問題，歐洲國家援助的項目也都需要時間跑流程，排程上可能會出現空白，因此拜登政府此時送給烏克蘭的伊朗製武器雖有落差，至少能解燃眉之急。

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