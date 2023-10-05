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富比世美國400大富豪榜　喬丹入榜職業運動員第一人

▲喬丹（Michael Jordan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹從NBA退役後仍在創紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約4日綜合外電報導

「富比世」雜誌近日公布2023年美國前400大富豪（Forbes 400）排行榜，億萬富豪馬斯克名列第一，美國職籃NBA退役傳奇球星喬丹也擠進榜單，是職業運動員有史以來第一人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在「富比世」（Forbes）2023美國前400大富豪榜單中，喬丹（Michael Jordan）排名第379。今年稍早時，喬丹賣掉了他在夏洛特黃蜂的大部分持股。

「富比世」報導，喬丹目前淨資產為30億美元（約新台幣969億元），是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

喬丹在2015年成為億萬富翁，部分是因為與耐吉（Nike）的代言合約，以及與Hanes、開特力（Gatorade）和Upper Deck等公司的豐厚合約。

根據2023年美國前400大富豪排行榜，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）排名第一，亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）名列第二。

甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）則位居第三，「股神」巴菲特（Warren Buffett）排名第四。

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