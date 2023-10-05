　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍基地僵局難解　日本政府與沖繩將再鬧上法院

▲▼日本沖繩民眾先前也不斷抗議設立美軍基地。（圖／CFP）

▲日本沖繩民眾長期抗議設立美軍基地，今中央、地方恐將對簿公堂。（圖／CFP）

文／中央社

有關駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請案，日本沖繩縣知事玉城鄧尼不理會中央政府所提出的「勸告」及「指示」（命令），預料中央將提訴反制，雙方將再度對簿公堂。

針對沖繩縣政府不批准日本政府防衛省針對駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請一案，日本最高法院日前已在相關訴訟中判決沖繩縣政府敗訴，國土交通大臣齊藤鐵夫因此先後向沖繩縣政府提出要求在期限內批准此案的「勸告」及「指示」。

日本共同社及日本放送協會（NHK）報導，不過，玉城鄧尼今天受訪時說，中央政府下令沖繩縣政府批准駐日美軍基地遷址案的變更設計申請，「但要在期限內批准有困難」。因此，中央政府最快將在10月5日向法院提訴反制。

日本首相岸田文雄晚間在首相官邸受訪時說，為了讓被稱為「世界上最危險」的普天間基地能早日完成遷移，讓沖繩縣民能夠安心，中央政府會持續努力。

而沖繩縣內反對遷址工程的市民團體今天舉行集會，要求玉城不要批准申請並給予聲援。

回顧沖繩縣宜野灣市美軍普天間基地遷址案的爭議過程，日本政府2018年12月開始在沖繩縣名護市邊野古海域投入土石進行填海造陸工程；2020年4月為改善軟弱地盤申請變更設計；沖繩縣政府2021年11月拒絕批准變更設計申請。

日本政府接著在2022年4月提出「是正指示」（改正命令），強迫沖繩縣政府批准申請，但沖繩縣政府認為命令違法，同年8月向法院提訴。

日本最高法院今年9月做出中央政府「是正指示」適法判決，中央政府因此提出要求沖繩縣政府在9月27日前批准的「勸告」。由於沖繩縣政府不接受「勸告」，國土交通大臣日前已提出要求批准的命令，期限到今天為止。

玉城今天的說法等同事實上拒絕在期限內批准，所以日本政府為了代替沖繩縣政府批准變更設計申請，最快將在10月5日赴福岡高等法院那霸分院提訴。

如此一來，沖繩縣政府將再度與中央政府進入法庭攻防，如果中央政府勝訴而沖繩縣政府仍拒絕批准的話，屆時中央政府將可取代縣府以「代執行」方式批准申請。

ET快訊
小犬變風速狗！蘭嶼「每秒95.2m」超強陣風　破氣象史紀錄
三寶上國道「害7車撞一團」　送醫竟落跑
醫突警告：每天都在中毒！「生活5毒」恐致癌
小犬颱風苗栗放假　鍾東錦提「2不能」被讚爆：謝謝東哥
庹宗華家「其實是四兄弟」　罕提過世大哥：我去殯儀館找他遺體
小犬來襲「全國18縣市」放颱風假　僅北北基桃正常上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍基地僵局難解　日本政府與沖繩將再鬧上法院

暴洪襲擊印度東北部　平民5死23士兵失蹤

曼谷購物中心槍擊案2死　14歲少年被控預謀殺人等5項罪名

伊朗16歲少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷「恐成艾米尼翻版」

稱軍援只夠基輔「再撐一下」　華府喊話國會採取行動

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

印度要求撤41名外交官　加拿大力求全員留下

日本福島第2波核處理水預計5日入海　約7800噸估17天排放完成

電動車自動駕駛「綁架車主」路上亂竄！踩剎車、關電源都沒用

時尚大亨邀她參觀辦公室！女星被鎖「歡淫套房」硬上　至少5人受害

鼻塞麥來亂！關韶文過敏鼻有救　美女醫師推鼻噴劑破解鼻塞5大困擾

曼谷爆槍擊「韓正妹在旁邊吃播」　「邊哭邊逃」全直播..尖叫：C8！

臉紅的思春期甜喊：不敢相信！　台粉應援超大聲…她嚇到摘耳機

傷勢過重「裁判不給打」　甘家葳金牌戰無法參賽奪銀

新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！

炎亞綸消失3個月行蹤曝光！　出席友人生日趴嗨唱《追追追》

國中妹9800元漂染完成圖曝！　設計師還原過程：動手前有報價

《洛基》第二季「惡作劇之神」回歸　聯手奧斯卡男配關繼威對抗征服者康

《魔鬼的計謀》學霸星二代超強記憶　複雜圖片「一人答對全部」carry全場

產蛋量下降...4千鴨面臨燒毀　志工PO送養文：救1隻算1隻

美軍基地僵局難解　日本政府與沖繩將再鬧上法院

暴洪襲擊印度東北部　平民5死23士兵失蹤

曼谷購物中心槍擊案2死　14歲少年被控預謀殺人等5項罪名

伊朗16歲少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷「恐成艾米尼翻版」

稱軍援只夠基輔「再撐一下」　華府喊話國會採取行動

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

印度要求撤41名外交官　加拿大力求全員留下

日本福島第2波核處理水預計5日入海　約7800噸估17天排放完成

電動車自動駕駛「綁架車主」路上亂竄！踩剎車、關電源都沒用

時尚大亨邀她參觀辦公室！女星被鎖「歡淫套房」硬上　至少5人受害

和進掏空案赫見四海幫前堂主「寶哥」　疑助假交易吞公款2千萬

美軍基地僵局難解　日本政府與沖繩將再鬧上法院

今年第4次！滿州鄉村民凍未條「拒絕撤村」　怒控政府無作為

視訊上課衍生新商模　TutorABC跨界插旗直播電商

怠慢SJ！「18周年見面會場地超小」粉絲怒派卡車出征SM：別當薪水小偷

小犬猛嘯「吹毀蘭嶼風速計」！破紀錄狂風將襲本島　2地剉咧等

18歲施沛妤摘金光榮回國！王惠美深夜北上接機送花

快訊／小犬狂奔來　新竹市深夜大停電！近3000戶摸黑

快訊／小犬狂吹「路樹擦電桿」激起火花　台南警冒強風交管戒護

再3天迎寒露！命理師揭洗澡前「5分鐘開運法」　運勢脫胎換骨

一早驚見教室外滿地大便！學校被羊入侵...轉角遇6隻

國際熱門新聞

曼谷購物中心槍擊2死　14歲少年被控5罪名

伊朗少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷

稱軍援只夠基輔再撐一下　華府喊話國會

陸客遊泰中槍！女兒絕望求助　心碎對話曝

史上首次！　美國眾議院議長遭罷免下台

暴洪襲擊印度東北部　平民5死23士兵失蹤

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」

印度要求撤41外交官　加拿大力求全員留下

受邀參觀辦公室！女星被鎖歡淫套房硬上

女子學校驚爆神祕疾病　62人四肢癱瘓

韓22歲「白幼瘦」沙排美女　網友讚像仙女

電動車自動駕駛「綁架車主」！自動路上亂竄

美軍基地僵局難解　日本政府與沖繩將再鬧上法院

更多熱門

相關新聞

稱軍援只夠基輔再撐一下　華府喊話國會

稱軍援只夠基輔再撐一下　華府喊話國會

美國國防部今天表示，已獲授權的援助在滿足軍事需求上只夠讓烏克蘭「稍微再撐一下」，有賴國會採取行動才能持續提供援助。

受邀參觀辦公室！女星被鎖歡淫套房硬上

受邀參觀辦公室！女星被鎖歡淫套房硬上

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」

南韓國防部嗆北韓：使用核武將招致覆滅

南韓國防部嗆北韓：使用核武將招致覆滅

日男「全裸狂奔」！見陌生女秒迴轉倒追

日男「全裸狂奔」！見陌生女秒迴轉倒追

關鍵字：

北美要聞美軍沖繩日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／小犬變風速狗！每秒95.2m強陣風破氣象史紀錄

全國18縣市放颱風假　僅北北基桃要上班課

即／淡水捷運站外活春宮　52歲女主到案這樣說

LIVE／小犬夜襲越晚雨越大！氣象署說明

鄭弘儀「吞嚥困難」踏進身心科才知病因

9800元漂染完成圖曝　設計師還原過程

桃園是否放假？　網友灌爆張善政臉書：最後機會好好把握

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」

小犬狂風吹毀蘭嶼風速計！本島2地剉咧等

活春宮主角背景曝！回家車程要15分　情侶檔忍不住了

7-11絕版神級美食回歸！一票人嗨搶

快訊／小犬狂風　台中新光三越大門被吹破

三寶「害7車撞一團」竟落跑　警要追究肇逃

80萬YTR老爸腦瘤動刀中！　「不知道要開多久」老婆集氣

北市沒放颱風假！　蕭彤雯狼狽下班「雨都橫向衝」

更多

最夯影音

更多
鼻塞麥來亂！關韶文過敏鼻有救　美女醫師推鼻噴劑破解鼻塞5大困擾

鼻塞麥來亂！關韶文過敏鼻有救　美女醫師推鼻噴劑破解鼻塞5大困擾
曼谷爆槍擊「韓正妹在旁邊吃播」　「邊哭邊逃」全直播..尖叫：C8！

曼谷爆槍擊「韓正妹在旁邊吃播」　「邊哭邊逃」全直播..尖叫：C8！

臉紅的思春期甜喊：不敢相信！　台粉應援超大聲…她嚇到摘耳機

臉紅的思春期甜喊：不敢相信！　台粉應援超大聲…她嚇到摘耳機

傷勢過重「裁判不給打」　甘家葳金牌戰無法參賽奪銀

傷勢過重「裁判不給打」　甘家葳金牌戰無法參賽奪銀

新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！

新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面