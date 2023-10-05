暴洪襲擊印度東北部　平民5死23士兵失蹤

"Nothing much important than Humanity"



???????? Troops of 40 Bn @BSFNBFTR acted heroically! They rushed to rescue civilians living along the Teesta River, which surged dangerously due to a cloudburst in neighboring state of Sikkim. True heroes in times of crisis.#HumanityFirst pic.twitter.com/FVtSfh6YDy — NORTH BENGAL FRONTIER BSF (@BSFNBFTR) October 4, 2023

文／中央社



印度軍方和媒體報導今天表示，一場突如其來的強降雨引發暴洪，重創印度東北部的錫金省（Sikkim），造成5名平民身亡、23名士兵下落不明。

美聯社報導，印度軍方聲明表示，洪水發生在拉亨谷（Lachen Valley）的蒂斯塔河（Teesta River）沿岸，一些軍營和車輛被淹沒在泥漿中，目前正在進行搜救。軍方也提到，附近一座水壩洩洪也是造成河流水位暴漲的原因。

印度新聞信託社（Press Trust of India）引述地方法官切特里（Mahendra Chettri）說法報導，5具平民的遺體在戈利托（Golitar）和辛格塔姆（Singtam）地區被找到。

國防當局表示，80名居民已安全撤離。印度新聞信託社報導，蒂斯塔河上的一座橋梁今天稍早遭洪水沖斷。

包括迪克楚（Dikchu）、辛格塔姆和蘭浦（Rangpo）在內數個位在蒂斯塔河流域的城鎮都受到洪水影響。錫金省教育廳表示，省內4個地區的學校將關閉4天。

根據印度新聞信託社，連接錫金省首府干托（Gangtok）和印度其他地區的公路部分路段遭洪水沖毀。