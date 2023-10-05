法拉利對決藍寶堅尼輸了！超車狠撞釀悲劇　富豪車主夫婦活活燒死

圖文／鏡週刊

義大利薩丁尼亞島（Sardinia）在本月2日發生一起車禍悲劇，當時有一群「超跑團」在公路上進行越野活動，但其中有一輛紅色法拉利為了超車，試圖超越一輛白色大型露營車，卻在超車期間發生事故。法拉利不僅狠撞旁邊的藍色藍寶堅尼，也把露營車撞到翻車，甚至最後法拉利的富豪車主夫婦皆被困在車內，活活燒死。

▲前面紅色法拉利撞上藍寶堅，富豪車主夫婦被活活燒死。（翻自推特）

據英國《每日郵報》報導，當時這群「超跑團」開在薩丁尼亞島的公路上，由於大家的車速都相當快，頻頻超車，因此讓其他開普通車的用路人傻眼。不過就在半路上，剛好有一輛體型較大的白色露營車在前方，由於露營車的速度不快，使得多輛超跑想超車，卻又因為露營車體積過大，難以輕鬆超車。

▲藍寶堅尼(右)被法拉利撞飛，白色露營車則被連環撞到翻車。（翻自推特）

▲法拉利自己也撞到翻，甚至起火燃燒，導致車主夫婦被燒死。（翻自推特）

從其他駕駛的行車畫面可見，一輛深藍色藍寶堅尼跟在露營車後面，等待適合超車時機，過不久又有一輛紅色法拉利直奔而來，試圖快速超越露營車。但這輛紅色法拉利就在「對決超車」的瞬間，發生失誤，法拉利狠撞旁邊的藍寶堅尼，造成藍寶堅尼連環撞翻露營車。不過最恐怖的是，法拉利也翻車，甚至瞬間起火燃燒。

▲藍寶堅尼被撞爛，幸好車主夫婦都沒事。（翻自推特）

警方獲報後趕抵現場處理，但發現法拉利車主馬庫斯‧克勞特利與妻子梅莉莎（Marcus and Melissa Krautli）受困車內，不幸被燒死。據悉克勞特利繼承家族事業，事業體非常大，在比利時、瑞士和葡萄牙都有公司據點。另外被法拉利撞飛的藍寶堅尼，則是車子嚴重損毀，所幸車主夫婦都沒事。而這輛藍寶堅尼的車主夫婦來頭也不小，是印度女星喬蘇雅（Gayatri Joshua）和老公歐貝羅伊（Vikas Oberoi）。至於被撞翻的露營車司機，據信有受傷並接受治療中。

更多鏡週刊報導

【驚悚片】韓正妹直播遇曼谷商場槍擊 一路狂奔飆髒話「西班牙」變恐怖實況

離奇命案！美國單親媽除草到一半突「被飛機撞死」 當場爆頭斃命

英媒爆中共核潛艦真的出事！55官兵恐罹難 誤觸自家陷阱失事