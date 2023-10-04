　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

▲歐盟委員會對進口自中國大陸的純電動汽車發起反補貼調查。（圖／CFP）

文／中央社

歐盟執委會對中國政府涉嫌非法補貼電動車的貿易調查今天正式立案，將於13個月內調查完畢；啟動調查9個月內，並可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，針對中國輸入歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼（anti-subsidy）調查，將確認中國供應鏈是否受益於違反歐盟及世界貿易組織（WTO）規則的政府補貼，以及此補貼是否損害歐盟電池電動車產業的利益。

若調查結果屬實，歐盟執委會將進一步決定對這種不公平貿易採取何種補救措施。

特別的是，這項調查並非產業界提出，而是執委會主動發動。執委會解釋，已收集足夠證據顯示中國經補貼的低價電動車在近期大量進入歐盟，對歐盟產業構成威脅，而歐盟電動車產業雖未提出申訴，但有義務協助調查。

有中國記者在執委會例行簡報會提問，歐盟、美國政府也補貼電動車，為何針對中國。執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，美國並沒有短期間大量補貼的情況，因此不會對美國啟動調查。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，電動車產業攸關歐盟未來競爭力，也有巨大潛力帶領產業綠能轉型。歐盟將持續採取果決行動，無論最後是否證明歐盟業者的努力被不公平競爭和市場扭曲所危害。

ET快訊
LIVE／小犬觸陸「逆勢增強」！夜襲全台越晚雨越大　氣象署說
小犬變風速狗！蘭嶼「每秒95.2m」超強陣風　破氣象史紀錄
三寶上國道「害7車撞一團」　送醫竟落跑
快訊／Google發表會登場！Piexl 8 Pro曝光
賴慧如病倒　吊點滴照曝光
醫突警告：每天都在中毒！「生活5毒」恐致癌
小犬颱風苗栗放假　鍾東錦提「2不能」被讚爆：謝謝東哥
庹宗華家「其實是四兄弟」　罕提過世大哥：我去殯儀館找他遺體
小犬來襲「全國18縣市」放颱風假　僅北北基桃正常上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗16歲少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷「恐成艾米尼翻版」

稱軍援只夠基輔「再撐一下」　華府喊話國會採取行動

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

印度要求撤41名外交官　加拿大力求全員留下

日本福島第2波核處理水預計5日入海　約7800噸估17天排放完成

電動車自動駕駛「綁架車主」路上亂竄！踩剎車、關電源都沒用

時尚大亨邀她參觀辦公室！女星被鎖「歡淫套房」硬上　至少5人受害

這大媽是狠人！與鄰居有糾紛要報復　天天露私處「來互相傷害啊」

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」5秒驚奇影片瘋傳

女子學校驚爆神祕疾病　至少62人四肢癱瘓住進醫院

新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！

舞蹈老師測驗高跟鞋耐力　「地蹦+2連翻」學生看傻

80萬YTR「腦瘤二度爆裂」緩更動刀！　直播哽咽「不曉得會怎樣」：給我點時間

孤獨鯊追逐上百隻黃貂魚！　為躲捕殺整片散開超壯觀

產蛋量下降...4千鴨面臨燒毀　志工PO送養文：救1隻算1隻

【Fred吃上癮】一邊烤，一邊串，吃完我們心不散#川味烤肉串

何美想婚了！外國男友撞臉「美國隊長」　嘉賓婁峻碩一直被cue：干我什麼事！

一早驚見教室外滿地大便！學校被羊入侵...轉角遇6隻

池昌旭《惡中之惡》臥底刑警當小弟　黑幫老大魏河俊初戀竟是他老婆

秀英的泰國粉絲太強！尬舞嚇瘋她　遇超會扭男粉「直接坐下欣賞」XD

伊朗16歲少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷「恐成艾米尼翻版」

稱軍援只夠基輔「再撐一下」　華府喊話國會採取行動

歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

印度要求撤41名外交官　加拿大力求全員留下

日本福島第2波核處理水預計5日入海　約7800噸估17天排放完成

電動車自動駕駛「綁架車主」路上亂竄！踩剎車、關電源都沒用

時尚大亨邀她參觀辦公室！女星被鎖「歡淫套房」硬上　至少5人受害

這大媽是狠人！與鄰居有糾紛要報復　天天露私處「來互相傷害啊」

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」5秒驚奇影片瘋傳

女子學校驚爆神祕疾病　至少62人四肢癱瘓住進醫院

2023桃園兒童文學論壇x草地閱讀市集　10／14市圖總館登場

看好雙十連假買氣爆發力　「大江」週年慶祭出鈔強優惠搶客

TOYOTA「Highlander休旅」美規增黑化套件！採油電、渦輪雙動力

伊朗16歲少女疑未戴頭巾　與執法人員衝突昏迷「恐成艾米尼翻版」

Pixel 8 Pro早鳥預購禮超狂　買新機送Pixel Watch 2掀暴動

LIVE／小犬觸陸「逆勢增強」！夜襲全台越晚雨越大　氣象署說明

快訊／小犬變風速狗！蘭嶼「每秒95.2m」超強陣風　破氣象史紀錄

從市民視角感受設計能量　2023台灣設計展新北準備好了

稱軍援只夠基輔「再撐一下」　華府喊話國會採取行動

比對手多三年！Google承諾Piexl 8獲7年系統支援　網友狂讚：佛爆

阿姨教會男嫩嬰wink　媽：才2個月大這樣對嗎

國際熱門新聞

史上首次！　美國眾議院議長遭罷免下台

美國眾議院議長被罷免　美股狂瀉430點

陸客遊泰中槍！女兒絕望求助　心碎對話曝

披薩三角架別丟！　店員傳授「神奇用途」

韓22歲「白幼瘦」沙排美女　網友讚像仙女

印度4歲女開冰箱瞬間電死　爸挑飲料沒發現

美眾院臨時議長首波行動　把裴洛西趕走

日女騎車靠近偷摸下體　25歲男嚇傻逃跑

單親媽剁下5歲兒頭顱煮來吃　逃過殺人罪

曼谷14歲男百貨公司開槍　2死者是中國、緬甸籍

英媒：共軍093核潛艦遇難　55官兵恐全罹難

威尼斯巴士墜橋21死18傷！　壓扁成廢鐵

即／曼谷14歲槍手長相曝光　坦言網路買槍

300人遭活摘腎臟！巴基斯坦破獲器官販運集團

更多熱門

相關新聞

電動車自動駕駛「綁架車主」！自動路上亂竄

電動車自動駕駛「綁架車主」！自動路上亂竄

英國53歲的男子莫里森（Brian Morrison）購買了一輛電動車，沒想到駕車的過程中車輛失控，將他「綁架在車上」，嚇得他立即報警，透過強迫出車禍的方式，才把車輛停了下來。

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：嚴重損害權益

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：嚴重損害權益

中國完封日本　日球迷：中國有奪冠氣勢

中國完封日本　日球迷：中國有奪冠氣勢

日本杭州慘案　監督讚中國投手真的強

日本杭州慘案　監督讚中國投手真的強

避談中國卻點名台灣　歐盟經濟安全終將迎戰「佛地魔」

避談中國卻點名台灣　歐盟經濟安全終將迎戰「佛地魔」

關鍵字：

歐盟中國電動車

讀者迴響

熱門新聞

全國18縣市放颱風假　僅北北基桃要上班課

即／淡水捷運站外活春宮　52歲女主到案這樣說

最新風雨預測　明6縣市達颱風假標準

專家估：明6縣市達停班課標準

15年首現！小犬強登陸全台有感

甘家葳傷勢過重　金牌戰無法出賽奪銀

小犬放慢了！　影響時程延後

國中妹染髮9800元惹議！髮廊喊告...母再PO照反擊

活春宮主角背景曝！回家車程要15分　情侶檔忍不住了

許光漢私人行程訪韓「人多到寸步難行」

「雲林染髮9800」嚇壞國中妹！全場炸鍋

9800元漂染完成圖曝　設計師還原過程

小犬路徑有變！登陸位置南移

身分證中2碼爽喝珍奶買1送1！

不斷更新／小犬來襲！花蓮縣宣布：今晚6點起停班課

更多

最夯影音

更多
新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！

新郎親吻新娘竟「鑽進頭紗」　牧師傻眼：OMG...用掀的！
舞蹈老師測驗高跟鞋耐力　「地蹦+2連翻」學生看傻

舞蹈老師測驗高跟鞋耐力　「地蹦+2連翻」學生看傻

80萬YTR「腦瘤二度爆裂」緩更動刀！　直播哽咽「不曉得會怎樣」：給我點時間

80萬YTR「腦瘤二度爆裂」緩更動刀！　直播哽咽「不曉得會怎樣」：給我點時間

孤獨鯊追逐上百隻黃貂魚！　為躲捕殺整片散開超壯觀

孤獨鯊追逐上百隻黃貂魚！　為躲捕殺整片散開超壯觀

產蛋量下降...4千鴨面臨燒毀　志工PO送養文：救1隻算1隻

產蛋量下降...4千鴨面臨燒毀　志工PO送養文：救1隻算1隻

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面