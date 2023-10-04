歐盟正式立案調查中國電動車補貼　13個月內作結

▲歐盟委員會對進口自中國大陸的純電動汽車發起反補貼調查。（圖／CFP）

文／中央社

歐盟執委會對中國政府涉嫌非法補貼電動車的貿易調查今天正式立案，將於13個月內調查完畢；啟動調查9個月內，並可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性的反補貼關稅。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，針對中國輸入歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼（anti-subsidy）調查，將確認中國供應鏈是否受益於違反歐盟及世界貿易組織（WTO）規則的政府補貼，以及此補貼是否損害歐盟電池電動車產業的利益。

若調查結果屬實，歐盟執委會將進一步決定對這種不公平貿易採取何種補救措施。

特別的是，這項調查並非產業界提出，而是執委會主動發動。執委會解釋，已收集足夠證據顯示中國經補貼的低價電動車在近期大量進入歐盟，對歐盟產業構成威脅，而歐盟電動車產業雖未提出申訴，但有義務協助調查。

有中國記者在執委會例行簡報會提問，歐盟、美國政府也補貼電動車，為何針對中國。執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，美國並沒有短期間大量補貼的情況，因此不會對美國啟動調查。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，電動車產業攸關歐盟未來競爭力，也有巨大潛力帶領產業綠能轉型。歐盟將持續採取果決行動，無論最後是否證明歐盟業者的努力被不公平競爭和市場扭曲所危害。