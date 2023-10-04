印度要求撤41名外交官　加拿大力求全員留下

▲一名加拿大籍的錫克教被暗殺，引發印度與加拿大的外交風波。（圖／記者葉睿涵攝）

文／中央社



加拿大今天尋求維持其在印度的外交代表團完整性。此前，由於加拿大指控印度涉嫌謀殺錫克教分離主義人士引發兩國爭端，據報導，新德里要求渥太華當局撤走41名外交官。

法新社報導，加拿大兩週前指出，印度政府可能與錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遭暗殺一事有關，導致新德里和渥太華當局的關係急遽惡化。

加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）告訴媒體記者，「由於兩國政府之間確實存在緊張關係，在局勢緊張的時刻，更凸顯外交官員在現場的重要性。…這就是為何我們相信，在印度保持強勁的外交存在至關重要。」

在此之前，英國「金融時報」（Financial Times）報導，印度已通知加拿大當局，必須在10月10日之前撤回41名外交官。

趙美蘭不願證實這項報導，而是表示與新德里當局的對話在「私下」進行。她說：「我們正在與印度政府進行良好的持續對話。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天形容目前情況「極為困難」。他表示：「我們無意升級（情勢）。如我之前所說，我們將繼續進行重要的工作，以保持與印度的建設性關係。」

印度外交部婉拒就該報導進行評論。