日本福島第2波核處理水預計5日入海　約7800噸估17天排放完成

▲福島核電廠首波約7800噸的「核處理水」已在9月排放完畢。（圖／路透）

文／中央社

日本首波約7800噸的福島第一核電廠「核處理水」已在9月排放完畢，由於第2波待排放的「核處理水」氚濃度符合計畫標準，東京電力公司預定10月5日啟動第2波排海作業。

日本朝日新聞報導，東京電力公司（簡稱東電）今天表示，預定第2波要排放入海的「核處理水」氚濃度，低於計畫所定的每公升未滿1500貝克標準，如果海象方面沒有問題的話，第2波將於10月5日上午10時30分左右開始排放入海。

東電10月3日使用約1200噸海水稀釋存放在水槽內的約1噸「核處理水」，測量結果顯示每公升氚濃度約在63貝克到87貝克間。

第2波排放量跟第1波同為約7800噸，將用約740倍的海水稀釋後排放入海；如果一切依照計畫進行，最快將在10月23日完成第2波排放。

東電在排放期間每天都會採集海底管道中的「核處理水」，確認每公升氚濃度低於1500貝克，也會採集排海口附近等處距核電廠3公里內海水進行氚濃度檢測。

福島電視台報導，東電計畫在2024年3月底前完成3萬1200噸「核處理水」排放作業，第2波預計將花17天時間排放約7800噸「核處理水」。