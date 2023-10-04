時尚大亨邀她參觀辦公室！女星被鎖「歡淫套房」硬上　至少5人受害

▲加拿大淫賤時尚大亨尼嘉德被控性侵，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加拿大前時尚大亨尼嘉德（Peter Nygard）因涉嫌利用其時尚界的地位，強制多名女性發生性行為，而在上周被檢方以五項性侵與一項強制禁錮罪，控上多倫多法庭。一名女演員10月3日在法庭上指控，尼嘉德在滾石樂隊的演唱會後，將她鎖在辦公室裡，「像魔鬼一樣」對她施以性侵，事後還丟下一張100加元的鈔票試圖打發她。

據《紐約時報》報導，現年82歲的尼嘉德此前被曼哈頓檢察官起訴，聲稱他在過去25年利用公司的影響力和資金，招募多名成年和未成年女性進公司，並對她們伸出魔爪，以滿足自身與同夥的性慾。隨後，多倫多檢察官也指控尼嘉德在多倫多公司總部的一間套房裡性侵5名女子。

10月3日，法院傳召一名關鍵證人，還原尼嘉德在1989年侵犯她的過程。這名被法院下令禁止公開姓名的女演員透露，她多年前在巴哈馬飛往多倫多的航班上與尼嘉德相遇，並受邀參加滾石樂隊的演唱會。隨後，尼嘉德帶她參觀了自己的辦公大樓，並將她領到位於五樓的一間套房，反鎖房門後性侵了她。

女演員在庭上聲淚俱下地控訴，她發現尼嘉德將房門反鎖的同時，意識到這間套房的門其實沒有把手，只有尼嘉德才可以用密碼將門打開，「我像陷入噩夢一樣被困在那裡」。一開始，女演員義正言辭地拒絕尼嘉德的求歡，但尼嘉德卻瞬間變臉，「他像魔鬼一樣突然憤怒地扒光我的衣服，對我施以性侵」。

完事後，尼嘉德又恢復原樣，為她叫了一輛計程車，並將一張100加元的鈔票丟到她的面前，「一切就像什麼都沒發生過一樣」。檢察官隨後也秀出一張帶有石頭按摩浴缸、酒吧和播放著色情影片的套房照片，聲稱曾創立國際服裝品牌的尼嘉德，利用其時尚界的地位，強迫多名16至28歲的女性到套房裡施以性侵。

檢方目前已對其提出五項性侵與一項強制禁錮罪，而這場審訊預計需耗時7星期。尼嘉德在多倫多的刑事案件結束後，將被引渡到紐約接受曼哈頓法庭的審訊。