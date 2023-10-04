這大媽是狠人！與鄰居有糾紛要報復　天天露私處「來互相傷害啊」

▲大媽鄰居出現在街頭，直接朝瓦提妮面前掀起自己的裙子露底，把陰部對準瓦提妮「展示」。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國烏隆他尼地區一名50歲婦人瓦提妮近日報案指出，住在她隔壁的一名大媽，因為雙方曾經發生糾紛，瓦提妮遭到對方報復。但沒想到這位大媽報復鄰居的方式，相當奇葩，故意天天對瓦提妮露底，展示出「來互相傷害啊」的氣勢。

據泰國《Sanook》報導，瓦提妮稱，先前就和這名大媽鄰居有過糾紛。近日瓦提妮一如往常到屋外等到僧侶到來，準備給僧侶施捨一些物品，沒想到這名大媽鄰居也出現在街頭，隨後直接朝瓦提妮面前，掀起自己的裙子露底，更把陰部對準瓦提妮「展示」，一副表現出「來互相傷害啊」的態度。

▲面對鄰居的「露底報復」，瓦提妮只好報警處理。（翻自《Sanook》）

瓦提妮說，其實這已非首次發生，先前這名大媽鄰居就曾多次「露底報復」。瓦提妮說，有時候她看到粉紅色內在美，有時看到白色內在美，而這一次經驗後，讓她實在忍無可忍，於是決定報警處理。

瓦提妮承認，平時她和這名大媽鄰居的關係就不太好，雙方也曾因裝設監視器而發生糾紛，因此瓦提妮知道，這位大媽鄰居一直對她有敵意。不過，她實在不知道該如何處理這樣的狀況，對於「露底報復」她已經容忍多次，所以這次決定讓司法來懲罰這位鄰居。

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