快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉　3學者發現「量子點」獲殊榮

▲2023年諾貝爾化學獎得主出爐。（圖／諾貝爾官網）

記者王佩翊／編譯

2023年諾貝爾化學獎於台灣時間4日下午5時45分揭曉，稍早一度傳出名單外洩插曲，如今獲獎者名單公佈，外流名單中的3位得獎者全數命中。此次獎項由美國麻省理工學院化學教授莫吉•巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、美國哥倫比亞大學化學教授布魯斯（Louise E. Brus）、俄羅斯固態物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）獲得殊榮。

▲美國麻省理工學院化學教授莫吉•巴旺迪（Moungi G. Bawendi）。（圖／翻攝自chemistry官網）



美國麻省理工學院化學教授巴旺迪是膠體量子點研究領域的最早參與者之一，也是過去十年被引用最多的化學家之一。他於2020 年成為科睿唯安引文桂冠得主。

▲美國哥倫比亞大學化學教授布魯斯（Louise E. Brus）。（圖／達志影像／美聯社）



美國哥倫比亞大學化學教授路易斯•尤金•布魯斯（Louis Eugene Brus）是量子點的膠體半導體奈米晶體的發現者。

▲俄羅斯固態物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）。（圖／翻攝自諾貝爾官網）



俄羅斯固態物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）則在瓦維洛夫州立光學研究所工作期間，發現了被稱為量子點的半導體奈米晶體。他也憑藉在半導體中的電子自旋取向相關研究獲得1975年蘇聯國家科學與工程獎。

頒獎者表示，「3位得主因他們的實驗獲得認可，這些實驗為人類探索原子和分子內部的電子世界提供新工具。量子點是非常微小的納米粒子，它們的大小決定了它們的性質。」

聲明再指出研究人員主要利用量子點來產生彩光。他們相信，在未來，量子點可以用於柔性電子產品、微型感測器、更薄的太陽能電池，或許還可以用於加密量子通信。

《路透社》稍早引述瑞典媒體《每日晚報》報導，一份從瑞典文學院電子郵件副本外流，內容提到2023年諾貝爾化學獎得主為莫吉•巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、路易斯•布魯斯（Louise E. Brus）、埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）。內容還提到，得獎領域是「量子點的發展與發現」，而3人皆是量子點研究學者。

諾貝爾化學委員會主席約翰（Johan Aqvist）曾在第一時間闢謠稱，「這是瑞典皇家科學院的一個錯誤。我們的會議將在歐洲中部時間4日上午9時30分開始，因此尚未做出任何決定。」不過最終名單仍全數命中。