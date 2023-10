女子學校驚爆神祕疾病　至少62人四肢癱瘓住進醫院

▲肯亞一所女子學校傳出多名學生罹患神祕怪病。(圖/翻攝自推特)

圖文/CTWANT

非洲國家肯亞西部傳出有多名學生染上奇怪疾病,導致四肢癱瘓,陸續住院,至少有62名學生出現手臂和腿部癱瘓症狀,當地醫療設施也因為患者數量不堪負荷。

根據《NTV Kenya》等媒體報導,肯亞西部卡卡梅加(Kakamega)一所女子中學,至少有62名學生在一天內發生手臂和腿部癱瘓的情況,這些四肢出現癱瘓的學生表示,儘管他們沒有感到疼痛,但因為關節無力,導致他們無法站立,現在全都住院治療。

卡卡梅加縣總醫院一位不願具名的護士表示,「對這所中學的學生進行初步檢查後發現,他們的腿患有一種奇怪的疾病,導致電解質失衡,甚至癱瘓」,不過也因為患者人數過多,造成醫療設施不堪重負。

另外,報導也指出,肯亞在當地4月就曾發生過類似狀況,有500多名學生入院治療,2學生、1老師不治;醫院對學生進行初步檢查後發現僅稱,他們的腿患有一種神祕疾病,導致他們的腿癱瘓,原因也是「電解質失衡」,根據醫療人員表示,若有嚴重腹瀉或過度出汗都會導致電解質升高,目前肯亞官方仍在釐清這起神祕疾病的肇因。

Mysterious Disease Hits Eregi School



42 more students from Eregi girls, Kakamega county have been hospitalised, bringing to 95 the number of students taken ill after a mysterious disease outbreak at the institution.#NTVTonight @Zacheausmwasame pic.twitter.com/5ZBuFmNMHO