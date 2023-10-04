「放狗咬人」逼女房客搬走　房東放話：不離開就殺了妳

▲女房東命令2隻寵物犬攻擊女房客，導致女房客全身多處受傷。（示意圖／視覺中國，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度古加拉特邦一名女房東9月使用激烈手段逼走房客，儘管38歲女房客已明講找到新的住處就會離開，但女房東不僅撂人還放出2條狗，命令狗咬傷房客直到她倒地，還稱若不立即離去，就會殺了她。

印度時報報導，女房客巴庫特拉（Bakutra）與女兒一起住在女房東潔德賈（Divyba Jadeja）的房子裡，不過因為被要求搬離此處，因此巴庫特拉一直在四處找新的房子。

事發當天，巴庫特拉也在外面找房子，她突然接到女兒蘇曼（Suman）的來電，稱女房東來到家中要求搬走。當巴庫特拉回到家時，發現女房東怒火中燒，不但帶著另外兩個人來，一旁還有她的2隻寵物犬。

巴庫特拉當時向女房東表示，一找到房子就會立刻搬走，但女房東堅持要她馬上離開。當巴庫特拉再次請求多給一些時間的時候，女房東當場拿起掃帚毆打她，「接著她說要給我一個教訓，放狗咬我，直到我倒下」。不只如此，女房東還放話威脅，若巴庫特拉不即刻搬走，就要殺了她。

巴庫特拉的腿部、腹部、背部都被咬傷，她聯繫丈夫等家人，他們帶著她到醫院接受完治療，並前往警察局報案。警方表示，只有在問話之後才能知道狗的品種以及女房東如何訓練牠們。