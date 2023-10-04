喬丹身價飆破900億！　《富比士》400職業球員「第一人」

▲麥可喬丹淨資產飆破30億美元，擠入《富比士》400強排行榜。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）於2010年以2.75億美元（約新台幣89億）買下夏洛特黃蜂隊，4日出售65％股權，卸下老闆身分，轉為小股東之一後，淨資產已經飆至30億美元（約新台幣972億），也擠入《富比士》400強排行榜。

綜合外媒報導，麥可喬丹目前排名第379位，與其他億萬富翁並列，其中包含兒童電視節目的製作人和發行商塞班娛樂（Saban Entertainment ）的創辦人海姆薩班（Haim Saban）。

據報導，喬丹在今年初簽下黃蜂隊後，他表示要交出權力，並且專注在家庭、個人興趣以及一些新的挑戰，「我很高興看到未來，期待在緯來以新腳色支持團隊和社會。」他指出這不會是告別，因為黃蜂隊在他的心中永遠都佔據著特殊的位置。

據了解，喬丹在NBA中保留的股份不足5％，其原因是因為他要將大部分財富歸功給在1984年與他達成交易的NIKE。他在當年新秀賽季結束後，與NIKE公司簽署了一份價值250萬美元（約新台幣8100萬）的合約，隨後該公司就推出具標誌性的Air Jordan系列鞋，徹底改變運動鞋行業。

前體育行銷主管桑尼（Sonny Vaccaro）透露，當年NIKE提出為喬丹打造出系列鞋款的想法，促使他簽署這份利潤豐厚的5年合約。不過喬丹的母親迪洛蕊絲（Deloris Jordan）提出一項至關重要的條款，那就是喬丹可以從每售出的運動鞋中獲得部分利潤，NIKE公司與迪洛蕊絲在電話中達成協議。

報導指出，2022年運動鞋收入達到51億美元，Air Jordan系列就佔了NIKE銷售額的11％。

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