北約官員警告：西方彈藥庫見底了！　籲加速生產援烏

▲ 俄烏戰爭彈藥消耗量大，圖為烏克蘭前線戰士。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯去年2月24日向烏克蘭發動特別軍事行動，至今邁入第588天。北約（NATO）及英國官員3日警告，眼看戰火持續，西方彈藥庫庫存已經見底，呼籲歐盟國家提高產量，以幫助基輔繼續對抗莫斯科。

根據CNN，北約軍事委員會主席、北約最高級軍事官員、荷蘭海軍上將鮑爾（Rob Bauer）3日出席華沙安全論壇一次討論，談及西方彈藥庫存時坦言，「現在已經見底了。」

鮑爾指出，「我們提供武器系統給烏克蘭，這樣很好，且也提供彈藥，但這些倉庫並非全滿」，「我們開始把歐洲存貨半滿或更少的彈藥庫庫存送出去，而這些倉庫現在庫存不足」。

英國國防部武裝部隊部長海皮（James Heappey）則在會議上表示，儘管庫存可能不足，但對基輔的援助必須繼續，西方國家需要提升彈藥生產能力。

海皮強調，「我們必須讓烏克蘭在今晚、明天和後天繼續戰鬥」，這代表西方需要「繼續日復一日提供援助，重新填滿我們自己的庫存」。

分析人士也警告，號稱「民主兵工廠」的美國需要加緊腳步，否則援助烏克蘭的努力可能陷入困境。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員沃里克（Thomas Warrick）上周表示，「美國及其盟友正向烏克蘭運送各種彈藥，但生產及交付速度跟不上需求。」

他進一步指出，「若現在沒有更多資金，我們將被迫延遲或削減對烏克蘭緊急需求的援助，包括防空系統及彈藥」，但在俄國準備發動冬季攻勢之際，這些援助急迫且至關重要。

根據外交政策智庫美國外交關係協會，俄烏開戰至7月31日間，美國對烏軍援總額已來到466億美元（約新台幣1.5兆元），北約盟國也貢獻數十億美元。但軍方領袖承認，烏克蘭戰場彈藥消耗速度驚人。

一名美國國防官員先前向CNN透露，烏軍通常每天向俄軍發射2000至3000枚砲彈。國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）7月坦言，「這是一場砲火密集的戰爭」，「我們看見雙方都部署大量火砲，這為國際彈藥供應帶來壓力。」