北韓修憲納入核武政策　南韓國防部開嗆：使用核武將招致政權覆滅

▲金正恩9月6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

韓半島（朝鮮半島）局勢持續緊張，北韓（朝鮮）在今年9月的最高人民會議（相當於國會）中，將核武使用政策納入憲法、完成相關修憲，強調透過核武保障國家生存主權和遏阻戰爭。對此，南韓國防部嚴正警告，表示一旦北韓企圖使用核武，將迎來政權的覆滅。

根據《韓聯社》，南韓國防部今日（4）向各大媒體記者發送文字訊息，強調南韓軍方無論何時皆維持著韓美聯合態勢，針對北韓任何型態的攻擊採取壓倒性的反擊，「北韓從去年9月就推動『核武政策』法制化，此次（今年9月）更明確列入憲法，即便民生經濟凋敝，依舊不放棄使用核武，突顯高度發展核武能力的野心。」

南韓國防部定調，「這對於包括韓半島、乃至國際社會在內的和平穩定，形成嚴重威脅。北韓也因此更加持續遭到國際社會孤立，北韓居民承受著更深的痛苦。一旦北韓企圖使用核武，則將迎來政權覆滅的危機。」

美國國防部曾於當地時間9月28日公開《2023年大規模殺傷性武器（WMD）應對戰略》，將北韓評估為「持續性的威脅」，此舉激起平壤當局嚴重不滿，北韓國防省發言人4日透過官媒《朝中社》發表談話，將華府此次舉動定調為「嚴重的軍事政治性挑釁」。

北韓國防省發言人怒批，「針對『持續性的威脅』這一說法，其實更適合拿來描述美國，因為美國從上個世紀起就將朝鮮民主主義人民共和國（北韓）定義為『敵國』，階段性擴張強化史無前例的核武威脅與壓迫，美國是全球最大的大規模殺傷性武器持有國，也是唯一的核武戰犯國。」

另外，南韓國家情報院4日指出，北韓最近有意推動實現海軍的現代化，包括計畫打造核動力潛艦、改造軍艦等計畫，為此北韓最高領導人金正恩頻繁視察位於平安北道的船艦引擎生產工廠和主要軍需工廠，而北韓駭客組織接獲指令，於8至9月集中駭取南韓國內主要造船公司。