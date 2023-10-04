快訊／諾貝爾化學獎「得獎名單外洩」！　3獲獎學者曝光

▲諾貝爾化學獎傳名單外洩。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2023年諾貝爾化學獎將於台灣時間4日下午5點45分正式揭曉，不過稍早卻傳出得獎名單洩漏，分別是美國麻省理工學院化學教授莫吉·巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、美國哥倫比亞大學化學教授布魯斯（Louise E. Brus）、俄羅斯固態物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）。

根據《路透社》引述瑞典媒體《每日晚報》報導，一份從瑞典皇家科學院電子郵件副本外流，內容提到2023年諾貝爾化學獎得主為莫吉•巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louise E. Brus）、埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）。

報導指出，瑞典皇家科學院在一封電子郵件中寫道，「2023年諾貝爾化學獎的殊榮將頒給量子點的發現與發展，量子點為一種非常小的奈米粒子，它們的大小決定了其性質。」

對此，諾貝爾化學委員會主席約翰（Johan Aqvist）表示，「這是瑞典皇家科學院的一個錯誤。我們的會議將在歐洲中部時間4日上午9時30分開始，因此尚未做出任何決定。」

2023年諾貝爾化學獎原訂於歐洲中部時間4日上午11時45分（台灣時間4日晚間5時45分）公佈。

美國麻省理工學院化學教授巴旺迪是膠體量子點研究領域的最早參與者之一，也是過去十年被引用最多的化學家之一。他於2020 年成為科睿唯安引文桂冠得主。

美國哥倫比亞大學化學教授路易斯•尤金•布魯斯（Louis Eugene Brus）是量子點的膠體半導體奈米晶體的發現者。

俄羅斯固態物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）則在瓦維洛夫州立光學研究所工作期間，發現了被稱為量子點的半導體奈米晶體。他也憑藉在半導體中的電子自旋取向相關研究獲得1975年蘇聯國家科學與工程獎。

有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）曾預測分別在3大領域有所成就的8位學者可能得獎。

分別是美國麻省理工學院醫學工程與科學教授、生物工程學教授詹姆斯•柯林斯（James J. Collins）、美國加州理工學院生物學與生物工程系教授邁克爾•埃洛維茨（Michael Elowitz）、美國紐約洛克菲勒大學生命物質實驗室教授斯坦尼斯拉斯•萊布勒（Stanislas Leibler）、英國劍橋大學化學系藥物化學教授尚卡爾•巴拉蘇布拉馬尼亞安（Shankar Balasubramanian）、英國劍橋大學化學系研究教授大衛•克倫納曼（David Klenerman）。

另外還有日本川崎產業振興研究所奈米醫學創新中心（iCONM）主任片岡一則（Kazunori Kataoka）、美國東北大學（波士頓）藥學和製藥科學學院製藥生物技術和奈米醫學中心主任弗拉基米爾•托爾奇林（Vladimir P. Torchilin）以及美國德克薩斯農工大學傑出教授凱倫•伍利（Karen L. Wooley）。