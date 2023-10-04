美賓州木乃伊「石頭人威利」死後128年將安葬　防腐全因一次意外

▲木乃伊「石頭人威利」展示128年後即將下葬。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一具木乃伊「石頭人威利」（Stoneman Willie）在賓州雷丁（Reading）一家殯儀館展示128年後被穿上西裝燕尾服，打上領結，將於本周末正式安葬。根據殯儀館說明，這具木乃伊生前是一名男性囚犯，當時殯葬師正在嘗試一種新式防腐技術，意外將他的遺體製成木乃伊，讓他成為美國最古老的木乃伊之一。

根據華盛頓郵報、天空新聞報導，「石頭人威利」的真實身分一個多世紀以來被籠罩在神祕之中，因為他生前1895年10月因竊盜被捕時使用假名，當時37歲的他入獄後急性尿毒症與胃炎惡化，最後還出現嚴重譫妄（Delirium），直到1895年11月19日過世前都拒絕透露真名。

▲「石頭人威利」在賓州雷丁（Reading）一家殯儀館展示128年。（圖／路透）

雷丁市當地歷史學家梅澤（George M. Meiser XI）表示，「石頭人威利」可能死於重度酗酒。費城時報1895年的報導還指出，他是一名單身男性，出生於愛爾蘭，親戚住在紐約州，但拒絕透露詳細地點，以免使家人蒙羞。

梅澤表示，當年的殯葬師奧曼（Theodor Auman）在男子死後不久，嘗試了創新的動脈防腐方法將遺體保存下來，「這是一場實驗，顯然他使用了過量的福馬林。」他說，當時無人認領這具屍體，於是奧曼決定將其保存下來，以驗證防腐效果。

▲「石頭人威利」的棺木。（圖／路透）

1896年有新聞報紙稱，「石頭人威利」像蠟一樣白。歷經128年的現今，這尊躺在棺材中的木乃伊膚色變黑許多，呈現更深的皮革色調，牙齒與頭髮都完好無缺，殯儀館為它穿上燕尾服、打上領結，以符合1895年紳士安葬的服裝，將於7日正式下葬，並將根據歷史文獻的記載，在墓碑底部刻上他的真實姓名。

葬禮承辦人布蘭肯比勒（Kyle Blankenbiller）說，「我們不稱他為木乃伊。我們稱他為我們的朋友威利。他就是這樣一個標誌，是雷丁市過去到現在的一個傳奇故事。」

▼摩托車靈車載著木乃伊「石頭人威利」的棺材。（圖／路透）