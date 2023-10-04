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韓正妹直播遇曼谷商場槍擊！一路狂奔飆髒話「西班牙」變恐怖實況

韓正妹直播遇曼谷商場槍擊，一路狂奔飆髒話「西班牙」變恐怖實況。（翻自asiatoday.co.kr）

▲南韓正妹直播時聽到一聲巨大槍響，把她給嚇了一大跳。（翻自asiatoday.co.kr）

圖文／鏡週刊

泰國曼谷「暹羅百麗宮購物廣場」在本月3日下午4時20分，發生恐怖槍擊案，造成2死5傷，開槍凶嫌是一名14歲少年，案發後也即遭警方逮捕。不過就在事件發生當下，一名韓國正妹「芭比吉妮」當時剛好正在商場的餐廳內進行直播，沒想到遇上這起槍擊案，也讓直播瞬間變成恐怖實況轉播。

事發當時，「芭比吉妮」正在商場內的一間日式餐廳喝咖啡、吃飯，並一邊開直播跟網友聊天，但沒過多久傳來巨大槍響，把她給嚇了一大跳。但這時也看到不只芭比吉妮，現場所有顧客都受到驚嚇，接著芭比吉妮拿著手機和隨身物品，就和其他顧客一起瘋狂往外衝。這時芭比吉妮依然繼續直播，嘴裡不斷喊著：「好像是槍聲」、「真的是槍聲。」但除了鏡頭亂晃，還能不斷聽見芭比吉妮的驚聲尖叫，甚至狂飆韓式經典髒話「西班牙」。

最後芭比吉妮成功逃到商場外，不過她的表情相當驚恐。事後芭比吉妮說，她慶幸自己跑得快，要不然後果不堪設想。她也說大家跑出來後，瘋狂擠計程車，另外她還看見有媽媽急得把嬰兒車拋棄，直接抱著孩子往外衝，可見當時的狀況有多麼緊急。

芭比吉妮一路狂奔。（翻自asiatoday.co.kr）

▲芭比吉妮一路驚恐狂奔。（翻自asiatoday.co.kr）

據悉槍聲大作後，曼谷警方派出特勤小組，在商場內追捕槍手，約在下午5點10分左右，警方成功逮捕這名犯案的14歲少年。另外當地媒體報導指出，案發現場有1名中國籍的民眾，在地下樓層遭射殺當場死亡，另1名緬甸籍人士則是送醫後不治；另有5人輕重傷被緊急送醫搶救。

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