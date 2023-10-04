雙胞胎不知母逝！目睹槍擊躲廁所逃死　商場被血洗全過程曝光

▲目睹母親中槍的中國雙胞胎目前還不知道她們的媽媽已去世。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷3日發生恐怖槍擊，中國政府事後證實，一名中國女遊客在這起意外中不幸罹難。受害者的家屬李藝（化名）向媒體還原事發經過，還透露他們一行人原定於4日凌晨搭機返中，不料卻在旅程最後一天遭遇憾事，如今大人也不敢告訴目睹罹難者中槍的雙胞胎女兒媽媽已去世的事實，「我真的說不出口」。

據《南方都市報》報導，泰國華僑報《德善堂》證實，在曼谷遇難的中國女遊客是34歲的趙津楠（音譯，Jinnan Zhao）。而李藝也表示，這名罹難者是她的阿姨；目前她與阿姨留下的2名5歲雙胞胎女兒都已平安無事，「我身上只有擦傷，但我的母親卻被送入院治療，她現在已經情況穩定，沒有生命危險」。

李藝形容，當14歲的嫌犯在暹羅百麗宮商場無差別掃射時，她與家人正在2樓的女廁排隊上廁所。他們剛走入廁所不到一分鐘，外面就傳來第一聲槍響，但李藝一家卻直到嫌犯後來連開數槍後才反應過來，並迅速躲入廁所隔間裡，「我們全都擠到最後一個隔間裡，但阿姨和另2名女子卻在隔間外倒地不起」。

▲李藝表示，她和母親以及一對雙胞胎目前都很平安。（組圖／翻攝自微博）

阿姨的2名雙胞胎女兒因目睹母親中槍，十分擔憂，甚至在逃出廁所隔間後，還詢問同樣也在逃難的泰國路人「我的媽媽會死嗎？」，令聞者心酸。李藝指出，他們一家原本計劃搭4日凌晨的飛機返回中國，不料卻在旅程最後一天遭遇意外。李藝在微博透露，他們一家現已被中國大使館接到安全之處，但沒有人敢告訴這對雙胞胎她們的母親已遇難，「沒辦法告訴他們，我真的說不出口」。