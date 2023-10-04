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男女比差太多！中國光棍太多找不到老婆　越南人妻遭拐賣成新娘

男女比差太多！中國光棍太多找不到老婆　越南人妻遭拐賣成新娘

▲越南緊鄰中國，拐賣案頻傳。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

越南一名人妻在2018年時遭友人哄騙，被拐賣到中國當新娘，她在該地遭受虐待，直到2023年才成功被警方救出。中國因政策問題造成性別比例失衡，不少人娶不到老婆，吸引人口販運集團以非法的方式從周遭國家誘拐婦女賣去中國，形成龐大的犯罪產業鏈。

越南法律報（Bao Phap Luat Viet Nam）報導，該名人妻與丈夫婚後育有1女，並從家鄉高平省（Cao Bang）搬到得樂省（Dak Lak）居住，同時結識了黃女。2018年農曆新年後，該名女子向家人表示，她想與黃女一同回家鄉探親，臨行前還帶了女兒一起，不料一去不復返，2人從此失去音訊。

2023年8月，被害女子透過微信與姐姐取得聯繫，表示當年黃女根本不是去探親，而是要將她販賣到中國當別人的老婆，她在這幾年間受到不少虐待、強制勞動，苦不堪言。警方接獲報案後與越南公安部、得樂省警方與北部邊防部隊成立專案小組，終於在9月中旬將女子成功救出，逮捕黃女。

黃女表示，當時她透過微信認識一名中國女子，對方告訴她有名中國男人在找越南新娘，成交後會有報酬，因此黃女盯上被害者，以人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）將被害女子與其女兒賣出。

中國近期人口販賣事件越來越多，據人權觀察（Human Rights Watch）駐泰國亞洲區副主任羅柏森（Phil Robertson）表示，「中國仍存在性別比例失衡的現象，販賣這些婦女和女孩仍可牟取暴利。」他表示，不少人販子也會用工作機會、感情陷阱欺騙女性，讓她們前往中國。

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