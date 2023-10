印度大暴雨「道路被沖走」爆洪災　23名士兵失蹤

▲部分道路被沖走。(圖/翻攝自NDTV)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度東北部錫金邦(Sikkim)降下大暴雨引發突發性洪水,部分道路被沖走,河水氾濫。印度軍方證實,有23名軍人4日失蹤,目前正展開大規模搜索,尋找失蹤士兵。

The Himalayan state of Sikkim in north-east India suffered heavy rainfall triggering flash floods in the Teesta river on Tuesday night. Twenty-three army personnel are reportedly missing, and a search operation is underway. #Sikkim #rain #flooding pic.twitter.com/Qax1JVuvbE — BBC News India (@BBCIndia) October 4, 2023

綜合新德里電視台、路透等報導,錫金邦過去這一整夜降下大雨,北部Lhonak湖的大暴雨造成氾濫,推高提斯塔河(Teesta)水位,目前已知這場暴雨是引發洪災的主要原因。當局透露,大約1.5萬名附近居民可能受到影響,提斯塔河沿岸至少8座主要橋樑被沖走。氣象部門表示,錫金邦部分地區預計將出現暴雨,可能導致土石流或是航班中斷。

Heartbreaking news of a flash flood in Sikkim following a cloud burst, with 23 brave Army personnel missing. Our prayers and hopes are with them, their families, and the rescue teams working tirelessly.#SikkimFlood #PrayForSikkim



pic.twitter.com/G4lw3XE2Ou — Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) October 4, 2023

在首府甘托克(Gangtok)以北約150公里的一處山谷降下大雨,山谷沿線部分軍事設施受到波及,部分車輛被淹沒。依據陸軍東部司令部聲明,Chungthang水壩放水後,下游水位突然上升,導致停放在辛格塔姆附近巴德(Bardang)的軍車受到影響,據報有23人失蹤,部分車輛被淹沒在泥濘中,正展開搜索救援行動。

錫金邦政府已對居民發布高度警戒警報,依據當地民眾拍攝的影片,部分道路被沖走,河水氾濫。首席部長塔芒(Prem Singh Tamang)視察災區時提到,目前沒有人受傷,救援行動正在進行中。